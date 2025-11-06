Condenan a 35 exparamilitares de los bloques Calima y Bananero por masacres

Los exintegrantes del grupo armado fueron condenados a penas ordinarias de entre 20 y 40 años de prisión, y se les concedieron penas alternativas de ocho años, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Justicia y Paz.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó este jueves a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) por 345 hechos ocurridos principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío.

Los exintegrantes del grupo armado fueron condenados a penas ordinarias de entre 20 y 40 años de prisión, y se les concedieron penas alternativas de ocho años, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Justicia y Paz. Además, deberán pagar multas que van desde 9.000 hasta 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de COP 12 mil millones y más de COP 82 mil millones, respectivamente.

Lea: Concejo de Cali suspendió elección del contralor distrital tras advertencias de la Procuraduría

Según la Fiscalía General, “entre los sentenciados en los dos fallos conocidos están Hebert Veloza García, alias HH; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino; Dalson López Simanca; Janier Franco; Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias Robinson; Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes”.

El ente de control aseguró que los miembros del Bloque Calima fueron responsables, entre otros hechos, de las masacres de San Pedro (Antioquia), Chorreras (Valle del Cauca) y Piedritas (Valle del Cauca). “Esta última ocurrió en la zona rural de Tuluá, en septiembre de 1999, cuando hombres armados incursionaron en varias veredas del corregimiento San Rafael, causaron la muerte de 13 pobladores, provocaron un desplazamiento masivo y ejercieron violencia de género sobre dos mujeres, quienes fueron torturadas y sometidas a tratos crueles antes de ser asesinadas”, señaló la Fiscalía.

Le puede interesar: Toma del Palacio de Justicia: cuatro historias que recuerdan la barbarie de 1985

Otro de los hechos que se les endilgó fue de la masacre ocurrida en Acandí (Chocó) el 3 de noviembre de 1995, en la cual exintegrantes del Bloque Bananero dejaron al menos seis personas muertas, secuestraron a varias más, cometieron actos de tortura y provocaron el desplazamiento forzado de más de 30 familias.

Las decisiones emitidas por la Sala de Justicia y Paz, según el ente investigador, reconocen patrones de macrocriminalidad, entre ellos homicidio, desaparición forzada, reclutamiento forzado y desplazamiento forzado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.