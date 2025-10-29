Policía reunió a más de 2.700 empresas en encuentro contra el crimen organizado

El programa Fesem, que cumple 23 años, cuenta actualmente con 5.333 organizaciones afiliadas de diferentes sectores económicos. Foto: Policía

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), realizó este 28 de octubre el XXI Encuentro Anual del Frente de Seguridad Empresarial (Fesem), un espacio que busca fortalecer las capacidades del sector productivo frente a las amenazas del crimen organizado.

El evento se realizó en el Centro Cultural de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, con la participación presencial de 315 compañías y la conexión virtual de 2.438 empresas del país.

El programa Fesem, que cumple 23 años, cuenta actualmente con 5.333 organizaciones afiliadas de diferentes sectores económicos. Su enfoque está en la prevención del delito, la articulación entre autoridades y empresas, y el fortalecimiento de la seguridad corporativa para garantizar la continuidad del negocio en contextos de riesgo.

En esta edición participaron altos mandos de la institución y autoridades civiles, entre ellos el brigadier general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, subdirector de la Policía, y Larry Sadit Álvarez Morales, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

La agenda académica incluyó conferencias sobre amenazas estratégicas y la adaptación del sector privado frente a nuevas formas de criminalidad. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, presentó los siete lineamientos estratégicos para enfrentar delitos como la ciberdelincuencia, el financiamiento criminal y conductas delictivas con alcance transnacional.

Durante el encuentro fue presentada la octava edición del libro “Herramienta de Seguridad para los Actores de la Cadena de Suministro”, una publicación colaborativa con expertos nacionales e invitados de México que recopila buenas prácticas y metodologías de prevención ajustadas a las dinámicas criminales emergentes.

En su balance de resultados 2025, la Policía destacó que el programa Fesem ha realizado 1.958 jornadas de sensibilización y 3.167 visitas técnicas a empresas en el país, así como 12.503 atenciones especializadas a requerimientos del sector productivo. La institución señaló que la cooperación con el empresariado es clave para contrarrestar delitos que afectan las operaciones logísticas, la competitividad y la seguridad económica del país.

