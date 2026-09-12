Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018. Durante esos años, los hoy condenados promocionaron un supuesto proyecto de…

Un juez condenó a nueve años y cinco meses de prisión a una pareja que habría engañado a más de 200 familias de Bello (Antioquia) y otros municipios del norte del Valle de Aburrá con un proyecto de vivienda que nunca llegó a construirse. Los responsables, identificados como Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio fueron declarados culpables del delito de estafa agravada en modalidad masa.

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Condenan a pareja que estafó a familias con falso proyecto de vivienda en Bello (Antioquia)

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018. Durante esos años, los hoy condenados promocionaron un supuesto proyecto de vivienda de interés social en el barrio Pachelly, en Bello y que contemplaba la construcción de 804 unidades habitacionales.

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El propósito de por lo menos 200 familias de Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá, que entregaron dinero para adquirir una vivienda propia, se vio afectado por el actuar de Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio, quienes les ofrecieron un… pic.twitter.com/LYM3tUMUMZ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 12, 2026

A las familias interesadas les aseguraban que el proyecto contaba con el respaldo de un programa del Gobierno y que cada comprador recibiría un subsidio superior a COP 13 millones. Bajo esas condiciones, las víctimas firmaron contratos de compraventa y entregaron pagos y anticipos con la expectativa de adquirir una vivienda propia.

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De acuerdo con la investigación, para recibir el dinero, Parra Rivera y Montoya Osorio recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida. Además, utilizaron los nombres de otros proyectos urbanísticos de la compañía y los presentaron ante los compradores como una garantía de que la iniciativa era legítima y podía ejecutarse.

Sin embargo, un fiscal de la Seccional Medellín estableció que el proyecto nunca fue aprobado por las curadurías urbanas ni por la oficina de planeación del municipio. Tampoco cumplía las condiciones necesarias para ser desarrollado, pese a que continuó siendo ofrecido a las familias.

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Los recursos entregados por las víctimas fueron consignados tanto en cuentas de la constructora como en cuentas personales de la pareja. De esta manera, según las pruebas de la Fiscalía, los responsables obtuvieron un beneficio económico ilícito superior a COP 500 millones.

Luego de todo el proceso judicial, un juzgado de Medellín condenó a Parra Rivera y Montoya Osorio en primera instancia a nueve años y cinco meses de cárcel.

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