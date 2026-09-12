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Luz Almanza, la voz de los desaparecidos y las víctimas de las masacres de Barrancabermeja

Durante 28 años, Luz Almanza Suárez se ha dedicado a buscar a los desaparecidos de la violencia paramilitar en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Incluso a pesar de que hace casi dos décadas que encontró los restos de su esposo, víctima de la masacre del 16 de mayo de 1998. Insiste en que no se detendrá hasta que aparezcan todas las víctimas y que la justicia tampoco debería hacerlo hasta que esclarezca todo lo sucedido. Esta es su historia.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
12 de septiembre de 2026 – 09:03 a. m.
Luz Almanza Suárez es la coordinadora regional de Asfaddes en el Magdalena Medio y hace parte del Colectivo 16 de Mayo.
Luz Almanza Suárez es la coordinadora regional de Asfaddes en el Magdalena Medio y hace parte del Colectivo 16 de Mayo.
Foto: El Espectador

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Las manos de Luz Almanza Suárez están marcadas por el paso de los años y el sol inclemente de Barrancabermeja (Santander). Tiene 57 años, nació el 15 de enero de 1969 en esa ciudad sembrada al pie del río Magdalena y que, para entonces, estaba en plena expansión industrial por cuenta del petróleo. Creció en el barrio María Eugenia, al nororiente de la población. Allí también se enamoró, fue mamá y formó un hogar hasta que la guerra de los paramilitares intentó borrar de un plumazo todo lo que había construido junto a su esposo.

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Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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