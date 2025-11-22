Logo El Espectador
Judicializan a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”

Las autoridades capturaron a cinco personas señaladas de integrar las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, durante dos operativos en Guaviare y Amazonas. Los hombres no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Redacción Judicial
22 de noviembre de 2025 - 10:47 p. m.
Los presuntos integrantes de ese grupo armado fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Foto: Fiscalía General de la Naci
A través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías de Guaviare y Amazonas a cinco personas señaladas de pertenecer a las disidencias de las Farc, al mando de alias ”Iván Mordisco”. Todos fueron capturados en situación de flagrancia.

Los presuntos integrantes de ese grupo armado fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los hombres no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

En un inicio, tras una acción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en la vereda Itilla de Calamar (Guaviare), capturaron a Óscar Estiven Guerrero Rivera, alias “Junior”, señalado de ser el responsable de los componentes de seguridad de los líderes de las disidencias en esa zona del país.

Según los uniformados, alias “Junior” tenía un fusil, proveedores, munición de varios calibres y una pechera camuflada de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En el operativo también fueron incautados 15.250 cartuchos, 121 proveedores, 16 manuscritos alusivos a las disidencias, 35 armas de fuego, dos morteros, cuatro radios, 55 elementos explosivos, 500 gramos de pentolita y 20 prendas camufladas.

Por otro lado, durante un enfrentamiento armado en el sector conocido como ‘Tres Islas’, entre Mirití Paraná y Puerto Santander (Amazonas), fueron capturados cuatro hombres que se movilizaban en dos botes por el río Caquetá.

Se trataría de Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque. Las autoridades indicaron que en la operación también fue rescatado un menor de edad, “quien quedó a disposición de la entidad competente para el restablecimiento de sus derechos”.

En este procedimiento fueron incautados más de COP 27 millones en efectivo, cuatro fusiles, municiones, 942 kilogramos de marihuana, un disco duro, varias prendas pixeladas, un GPS, una tableta, un radio de comunicaciones y dos memorias USB.

