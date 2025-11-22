Estas son las medidas de seguridad para las elecciones atípicas a la Gobernación de Magdalena

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo, 23 de noviembre, en los 30 municipios del departamento. Foto: Ejército

Más de 1.700 soldados del Ejército Nacional se desplegaron para “ejercer control territorial y custodiar los 133 puestos de votación” ubicados en zonas rurales y de difícil acceso, durante las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena. Así lo informó el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Francisco Hernando Cubides.

Este domingo 23 de noviembre reforzaremos el despliegue operacional con más de 1.700 Soldados de la @Ejercito_Div1 del @COL_EJERCITO en el departamento del #Magdalena para custodiar los 133 puestos de votación que nos han sido asignados en áreas rurales y de difícil acceso,… pic.twitter.com/3FmH5lrUil — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 22, 2025

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo, 23 de noviembre, en los 30 municipios del departamento. El almirante Cubides señaló que el despliegue hace parte del Plan Democracia, una iniciativa de seguridad implementada en el país para proteger los procesos electorales.

Con el despliegue de uniformados, se pretende garantizar que “cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con libertad, seguridad y plena confianza en las instituciones”, afirmó el comandante de las Fuerzas Militares. Además, indicó que se reforzó el personal en terreno para asegurar el derecho al voto de más de un millón de personas habilitadas en los 389 puestos de votación.

Estas votaciones atípicas se realizan luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez por doble militancia el pasado 8 de mayo, decisión que fue confirmada el 29 de octubre de 2025. La nulidad se produjo porque Martínez apoyó las candidaturas de María Charris y Miguelina Pacheco, aspirantes del partido de La U, pese a que su aval había sido otorgado por Fuerza Ciudadana.

En el tarjetón para las próximas elecciones aparecen cuatro candidatos: María Margarita Guerra Zúñiga, postulada por Fuerza Ciudadana y quien fue diputada del Magdalena hasta hace poco; Rafael Emilio Noya García, también exdiputado por Fuerza Ciudadana.

Asimismo, entre los candidatos se encuentran Luis Augusto Santana Galeth, quien llega a la contienda con el aval del partido Dignidad y Compromiso; y Miguel Martínez Olano, exconcejal y exconsejero de Santa Marta.

