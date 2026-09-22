Condenan a tres hombres por intentar enviar cocaína oculta en cueros de vaca hacia Dinamarca

Por este descubrimiento, un juez penal especializado condenó a Henry Traslaviña Triana, Víctor Hermes Pérez Parada y Carlos Alberto Sánchez a 21 años y 4 meses de prisión por el delito de…

Una inspección de rutina a un contenedor en el puerto de Cartagena (Bolívar) destapó un cargamento de cocaína oculto bajo una fachada de exportación legal. Lo que a simple vista parecía ser un envío de 531 cueros bovinos curtidos tipo Wet Blue Integral estaba impregnado con 282 kilogramos del estupefaciente, con destino a Dinamarca, al norte de Europa.

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Por este descubrimiento, un juez penal especializado condenó a Henry Traslaviña Triana, Víctor Hermes Pérez Parada y Carlos Alberto Sánchez a 21 años y 4 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, además de una multa equivalente a 2.668 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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La decisión, de primera instancia, se basó en las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación, que señalaron a los tres hombres como responsables del envío del cargamento.

El hallazgo se produjo el 21 de febrero de 2015, cuando personal de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional inspeccionó el contenedor en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Los análisis de laboratorio confirmaron que los cueros habían sido sumergidos en cocaína líquida, un método que buscaba ocultar la sustancia durante el transporte para luego recuperarla en el exterior mediante un proceso químico.

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De acuerdo con la investigación, liderada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, cada uno de los condenados cumplió una función específica dentro de la estructura criminal.

Henry Traslaviña Triana coordinó el envío y manejó los aspectos financieros, incluida la compra de los cueros y de los insumos utilizados para impregnarlos con el estupefaciente. Víctor Hermes Pérez Parada se encargó de la logística y de los trámites aduaneros necesarios para trasladar la carga y hacerla ingresar al puerto. Carlos Alberto Sánchez, como representante legal de la empresa exportadora, facilitó los trámites para la salida del cargamento contaminado del país, a nombre de dicha sociedad.

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