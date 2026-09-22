Menor de 13 años fue reclutada y presuntamente asesinada por disidencias en Catatumbo

Mónica fue raptada por miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes irrumpieron en su vivienda en el sector Villas del Río, en Tibú, zona del Catatumbo. En ese momento, la niña cursaba séptimo grado y…

La familia de Mónica Liseth Beltrán, una niña de 13 años reclutada por disidencias de alias “Calarcá”, denunció este 21 de septiembre su muerte. La menor había sido secuestrada en abril de 2026 y, según la denuncia apoyada por la Asociación Nacional de Víctimas, fue asesinada hace pocos días por quienes la mantenían cautiva.

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Mónica fue raptada por miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes irrumpieron en su vivienda en el sector Villas del Río, en Tibú, zona del Catatumbo. En ese momento, la niña cursaba séptimo grado y vivía con su padre y sus seis hermanos. El hecho fue dado a conocer inicialmente por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

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Desde el secuestro, su padre, Ramón Darío Beltrán, solo pudo verla una vez, a través de una videollamada. La situación cambió el domingo 20 de septiembre, cuando Beltrán recibió dos llamadas anónimas en horas de la tarde. En la primera le costó creer lo que escuchaba; minutos después, una segunda llamada de los disidentes le confirmó la muerte de su hija, sin más detalles. Posteriormente, le enviaron un video en el que aparece la menor sin vida.

Aunque no hay confirmación oficial, una de las versiones indica que Mónica habría sido asesinada cuando intentaba escapar. Otra apunta a que el crimen sería una retaliación luego de que dos menores lograran huir del grupo armado. Asimismo, según supo el presidente de la Asociación, el cuerpo de la niña fue dejado en el sector de Beltrania, zona rural de Tibú, y recuperado por autoridades de la inspección de Policía.

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El reclutamiento de menores en cifras

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 113 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país, una cifra menor a la de años anteriores. Sin embargo, la entidad advirtió que esa reducción no significa necesariamente que el reclutamiento haya disminuido: “Muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”, señaló. La Defensoría también explicó que hay menores que mueren en hostilidades o acciones militares sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento.

De los 113 casos de este año, el 58 % corresponde a niños y adolescentes, y el 42 % a niñas y adolescentes. En términos étnicos, el 24 % de las víctimas pertenece a comunidades indígenas, el 9 % a población afrocolombiana y el 67 % restante no se identifica con ningún grupo étnico.

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El Estado Mayor Central (EMC) es, según la Defensoría, el grupo señalado de reclutar más menores en lo corrido de 2026, con el 26,5 % de los casos, seguido del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 21,2 %, y del ELN, con el 20,4 %.

Por departamentos, Cauca encabeza el listado con 35 casos, seguido de Norte de Santander, con 25, y de Antioquia y Nariño, con nueve cada uno.

En años anteriores, la Defensoría reportó 686 casos de reclutamiento de menores en 2024 y 435 en 2025. En 2024, el 62 % de los casos correspondió a niños y adolescentes y el 38 % a niñas y adolescentes; en 2025, esa proporción fue de 57 % y 43 %, respectivamente.

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