 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Orientación sexual y de género fue una lápida”: magistrado sobre imputación a exjefes Farc

La más reciente imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra cinco exmandos medios de las Far en Valle y Cauca reiteró cómo los crímenes contra niñas y mujeres fueron usados por la antigua guerrilla como un arma de guerra para el control social y territorial. El magistrado Raúl Sánchez, ponente de esa decisión, habló con El Espectador sobre los hallazgos de la justicia transicional en materia de violencia sexual y basada en género en el suroccidente del país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
22 de septiembre de 2026 – 09:11 a. m.
El magistrado Raúl Sánchez, ponente de la decisión, hace parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento y ha adelantado esta investigación por una movilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.
El magistrado Raúl Sánchez, ponente de la decisión, hace parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento y ha adelantado esta investigación por una movilidad en la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Foto: JEP

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a cinco exmandos medios de las antiguas Farc a reconocer responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con violencia sexual y de género contra niñas y mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Se trata de la primera imputación por este tipo de delitos en el marco del caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez habló con El Espectador sobre los 68 hechos…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Cauca

FARC

Jep

Noticias de Colombia

Noticias hoy

Valle del Cauca

Violencia de Género

Violencia sexual
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • antonio(7747)Hace 4 minutos
    Que sanciones van a aplicar a los que cometieron delitos sexuales contra los menores. Que dicen las mujeres que hacen parte de la JEP ?? Que dice la esposa de Ivan Cepeda que hace parte de la JEP. ? Los reclutadores violadores ya disfrutaron de 8 años de curules en el congreso y las mujeres, que cuando niñas fueron violadas, violadas se quedaron.
  • antonio(7747)Hace 8 minutos
    Sr magistrado, escuche la entrevista de la sra Deisy Guanara el dia de ayer en La FM en la cual narra como fue reclutada cuando tenia 10 años y al dia siguiente le implantaron el dispositivo de la T de cobre y estuvo sangrando por 2 dias, despues fue abusada sexualmente. Sandra Ramirez ( excongresista ) obligaba las menores a usar ropa interior y desfilar ante los del secretariado. Cuenta que pablo catatumbo borracho la manoseaba y abuso de ella.
  • Alberto Gómez(jbw8b)Hace 1 hora
    JEP: impunidad para las farc. JEP: Morrocoy coja para las farc, ágil y veloz gacela contra los militares.
  • Carlos(63194)Hace 1 hora
    La JEP es un grupo de alcahuetas que por años ha protegido a los exFarc y sólo hizo hasta ahora una tibia condena. Y ahora lloran por plata, después de vivir del erario público por años sin condenar a criminales abusadores de niños, terroristas y asesinos que viven en la completa impunidad. Acabando la JEP nos ahorraríamos miles de millones de pesos, que se pueden usar para cosas que realmente sirven.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido