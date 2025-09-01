Incautan bienes que habrían sido de exintegrantes del cartel de Medellín

Según la Fiscalía, los bienes incautados pertenecían a alias "El Arete" y "El osito". Foto: Fiscalía General de la Naci

La Fiscalía General de la Nación ubicó dos inmuebles avaluados en más de $1.000 millones y ubicados en la ciudad de Medellín (Antioquia), que habrían sido obtenidos con dineros del narcotráfico por dos exintegrantes del cartel de Medellín, activo entre los años 70 y 90, y liderado por el temido narcotraficante Pablo Escobar.

Uno de los bienes incautados figura a nombre de una persona cercana a Sebastián Alzate Urquijo, alias “El Arete”, sicario del cartel y miembro del grupo de narcotraficantes conocido como Los Extraditables.

Según la Fiscalía, los análisis patrimoniales indican que el inmueble fue adquirido durante el período en el que Alzate Urquijo se convirtió en jefe de sicarios de la organización ilegal, acumuló ganancias ilícitas producto del envío de cocaína a Estados Unidos y la ejecución de acciones terroristas.

La otra propiedad incautada es un edificio localizado en el barrio Aranjuez de Medellín, del cual el 50% fue adquirido en 1979 por Roberto de Jesús Gaviria, alias “El Osito”, hermano de Pablo Escobar.

La Fiscalía sostiene que los recursos para financiar la compra de los inmuebles provenían de operaciones ilegales relacionadas con el narcotráfico. La investigación indica que “El Osito” y “El Arete” participaron activamente en la consolidación financiera del cartel de Medellín, utilizando familiares o terceros para ocultar activos y construir su patrimonio ilegal.

Por esto, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, que fueron ejecutadas por unidades de la Policía Nacional.

