Congreso no ha enviado actas para que Corte Constitucional pueda estudiar reforma pensional

El alto tribunal advirtió que la Cámara de Representantes no le ha enviado dos documentos que serían claves para que pueda avanzar en el estudio de la reforma pensional. El magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, le dio tres días más al Congreso para que envíe la documentación completa.

Redacción Judicial
02 de septiembre de 2025 - 04:59 p. m.
La plenaria de la Cámara de Representantes, momentos previos a volver a votar la reforma pensional en junio pasado.
Foto: Archivo Particular
Nada que avanza el estudio de la reforma pensional en la Corte Constitucional. Pese a que a finales de junio la Cámara de Representantes volvió a debatir el proyecto, como así lo había ordenado el alto tribunal, luego de evidenciar varios errores en su trámite, la cámara baja no le ha enviado dos actas claves al magistrado ponente para que el caso pueda ser resuelto en la Corte.

Así quedó en evidencia en un auto firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien le dio tres días más a la Cámara de Representantes para que le envíe la documentación completa a su despacho para poder avanzar en este tema crucial para el gobierno Petro y el sistema pensional colombiano. Es esta Corte la que debe decidir si esa reforma se ajusta a la Constitución o no.

Para el ponente, mientras no se aporte la información completa para garantizar un debate adecuado, no se podrá continuar con el estudio que hace la Corte sobre la reforma. En concreto, lo que no ha llegado al alto tribunal son las actas del 27 y 28 de junio, justamente cuando la Cámara de Representantes volvió a debatir y a votar el proyecto del gobierno y corregir los errores de forma que había resaltado la Corte el 17 de junio pasado.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez ya se había pronunciado sobre el tema. “No es que (el expediente) esté engavetado, ni que se demore por culpa de algún magistrado, en este caso el magistrado sustanciador. Es que mientras no se nos suministre la información correspondiente, no se puede avanzar”, explicó el ponente.

Las palabras de Ibáñez fueron la respuesta a un trino del presidente Gustavo Petro, quien escribió el pasado 11 de agosto en sus redes sociales que: Sé que Ibáñez no quiere la ley pensional y lo que espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 53 minutos
el muy honorable magistrado ibañez denunciado por alimentos y paloma valencia, facturando salarios mensuales de 70 millones, se oponen con artilugios y leguleyadas a que 3 millones de viejos y viejas tengan un plato de sopa caliente en sus mesas.
Pablo Io hgul(93556)Hace 56 minutos
Pero que falta de operancia tan absurda. Mas de dos meses para enviar dos documentos? Uated se imagina esta mediocridad en cualquier entidad privada con un empleado normal? Hace rato los hubieran despedido sin indemnizacion, lastima no se pueda hacer lo mismo con esa cloaca de entidad publica
William Velasco velez(16260)Hace 1 hora
Los mamertos, y los corruptos representantes del partido liberal, conservador, de la U, no saben cómo darle vicios de legalidad a una reforma pensional que tiene vicios de forma y normatividad contraria a los reales beneficios
  • Jesus Barrera(25812)Hace 15 minutos
    Esperemos lo que digan los "honorables magistrados" porque lo que se notan son las jugaditas estilo matarife para enredar este asunto
William Velasco velez(16260)Hace 1 hora
Los mamertos, y los corruptos representantes del partido liberal, conservador, de la U, no saben cómo darle vicios de legalidad a una reforma pensional que tiene vicios de forma y normatividad contraria a los reales beneficios
