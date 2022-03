Contratos de estadios y pavimento: los audios que enredan al senador Mario Castaño

senador Mario Castaño Foto: Tomada de Twitter

Faltando dos días para las elecciones para el Congreso, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia se le atravesaron a los planes del senador Mario Castaño de volver a conseguir los votos para quedarse cuatro años más con su curul. Hace dos semanas, el ente investigador capturó a las primeras personas en el marco de una investigación por presunta corrupción en varios departamentos del país, cuya cabeza sería el congresista Castaño, del Partido Liberal. Este jueves 10 de marzo, el alto tribunal decidió abrirle una investigación formal al senador y lo llamó a indagatoria.

La Corte Suprema de Justicia condensó sus argumentos para vincular formalmente a Castaño a una investigación penal por el delito de concierto para delinquir. Según la investigación de la Fiscalía, Castaño habría participado de esta red de corrupción que, “en el marco de la asignación de cupos indicativos, exigía el pago de un porcentaje específico según el proyecto o contrato, y la adjudicación de contratistas previamente señalados por el grupo ilegal”. En concreto, la Corte tiene identificados cuatro proyectos en los que habría incidido este grupo criminal.

Lea aquí: Corte Suprema llamó a indagatoria al senador liberal Mario Castaño

El primero es “Sacúdete al Parque” del Ministerio del Interior (un proyecto para la adecuación de espacios recreativos para fortalecer la convivencia ciudadana y la calidad de vida). El segundo tiene que ver con la construcción de canchas sintéticas y escenarios deportivos del Ministerio del Deporte. El tercero es sobre varios proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y el cuarto se refiere a la construcción de vías terciarias y/o placas huellas, con recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

La Corte, al conocer los audios enviados por la Fiscalía, confirmó su decisión de investigar al senador, el alto tribunal señaló que la Fiscalía le envió varias interceptaciones legales a miembros de esta presunta red criminal. Entre ellas, conversaciones del aforado en las que se tratan asuntos que refieren, por un lado, los porcentajes anuales a los que se haría Castaño con ocasión de las maniobras ilícitas en la prórroga del contrato de licores del departamento del Chocó y que, de paso, también habría obtenido la asignación del contrato de tránsito. Castaño, por su parte, ha dicho que nada tiene que ver con estas presuntas irregularidades.

Le puede interesar: Fiscalía insiste en que senador Mario Castaño sería líder de red de corrupción

Los audios que enredan a Mario Castaño

Las interceptaciones ocurrieron entre enero y diciembre de 2021. En varias de ellas, habló el propio Mario Castaño, pero el expediente tiene otros audios en los que se escucha hablar a otras personas sobre las supuestas maniobras ilegales del senador. Los agentes de policía judicial resumieron las llamadas relacionadas a las presuntas irregularidades cometidas por el congresista. Por ejemplo, analizaron varias comunicaciones en las que, según los investigadores, Castaño hablaba de la prórroga del contrato de licores del Chocó para quedarse con una jugosa tajada al final de cada año. Esta es la síntesis de esos audios:

“Mario Alberto Castaño cuenta a Juan Carlos Martínez que se encuentra con Betty y que le diga cómo es el cuento con el Gobernador del Chocó, en el encuentro de esta semana en el hotel Marriot, Juan Carlos Martínez cita a Mario Alberto Castaño que de acuerdo a lo que le contó es que iba a prorrogar lo de los licores y que le deja de COP 15.000.000.000 a 20.000.000.000 por año y es por 15 años, además de eso que también le dieron el tránsito, que entonces ‘queda lleno y pide postre’ y le queda la vida arreglada.”

Lea aquí: Mario Castaño: todo lo que debe saber de la presunta red de corrupción contractual

“Mario Alberto Castaño ordena a Juan Carlos Martínez que traiga la gente porque el martes 2021/03/16 tienen mesas técnicas en Pereira con los del Ministerio, Juan Carlos Martínez cita a Mario Alberto Castaño que lleva los estructuradores a Pereira, Mario Alberto CASTAÑO dice a Juan Carlos MARTÍNEZ, que de todos los municipios y que hable con el “muchacho” (¿funcionario Ministerio Gabriel?), le cita que Carolina BRETON le contó y le pide que le tenga toda la gente”.

¿Sobornos en contratos públicos?

Según la Fiscalía, Juan Carlos Martínez es un odontólogo que fungió como el enlace clave entre Castaño y varios funcionarios públicos de administraciones locales y de varios ministerios con los que, finalmente, habría pactado el pago de sobornos en millonarios contratos públicos. Martínez tiene una orden de captura en su contra, pero sigue prófugo de la justicia.

Además del contrato en el Chocó, la Fiscalía también tiene evidencia de que Castaño y otros miembros de la supuesta red de corrupción habrían organizado reuniones con funcionarios de varios municipios del país para, al parecer, organizar e interferir en asuntos de esas zonas. Los investigadores resumieron así los hallazgos en las llamadas interceptadas:

Le recomendamos: Red de corrupción en contratación enreda a senador del Partido Liberal

“Juan Carlos Martínez manifiesta a Mario Alberto Cataño que ya habló con el Alcalde de Piendamó Víctor y organizó la cosa y el domingo la reunión de 08:00 a las 12:00 en Piendamó, Mario Castaño cuenta a Juan Carlos Martínez que Cristina se mamó del nombramiento por la familia, pero que ya le cumplió, Mario Castaño dice a Juan Carlos Martínez a quién meten en esa Contraloría porque tiene pereza de meter a Juan Carlos GÓMEZ, porque eso es botar ese puestico, Juan Carlos MARTÍNEZ dice a Mario CASTAÑO que hay que pensar bien esa vuelta y cuánto es el sueldo, Mario CASTAÑO confirma a Juan Carlos MARTÍNEZ que COP13.500.000 y que tiene que ser una persona que ponga voticos, Juan Carlos MARTÍNEZ dice a Mario CASTAÑO que tienen que poner uno de nosotros ahí y que pensarlo bien”.

Así cuadraban el envío de coimas

En la investigación de la Fiscalía también habría evidencia de que el senador Castaño tenía bajo su control proyectos de varias entidades públicas y de cómo se cuadraban el envío de las coimas para que llegaran a la cuentas del congresistas. Dinero que, insisten los investigadores, sería de contratos estatales. Así resumió la Fiscalía las interceptaciones relacionadas a este tema:

“Juan Carlos MARTÍNEZ cuenta a Nacho que el Senador Mario CASTAÑO lo encargó para que le viabilizara todos los proyectos, que es mano derecha de ‘él’ (Senador) y que vive en su apartamento en Bogotá y que si concreta todos esos proyectos este año, soluciona todas sus cosas y su vida económica porque tiene un acuerdo con el Senador muy ‘bacano’, y con eso termina pagando la hipoteca del consultorio y para lo del tema de su casa de una vez, para que esté tranquilo, le confirma que Mario CASTAÑO le da un porcentaje de todos los proyectos que viabilizan”.

Podría interesarle: Senador Richard Aguilar, a indagatoria por posible corrupción cuando fue gobernador

“Santiago CASTAÑO cuenta a Marcela CASTAÑO que con esta ‘tanda’ (¿anticipo de dinero por contrato UNGR Manizales?) quedaron cortos de dinero, porque ‘Mario’ (¿Senador Mario CASTAÑO?) pidió ‘1.200′ (¿1.200.000.000?) y eso descontroló las cosas, Marcela CASTAÑO pregunta a Santiago CASTAÑO cuánto era para ‘él’ (¿Senador Mario CASTAÑO?) en esta ‘tanda’ (¿anticipo?), Santiago CASTAÑO confirma a Marcela CASTAÑO que eran ‘1.000′ (¿COP 1.000.000.000?) y pidió ‘1.200′ (¿COP 1.200.000.000?) y que con la ‘gente’ (¿Consorcio San Miguel?) que cedió el contrato había un acuerdo también de unos porcentajes ahorita con el desembolso y sumaron COP 235.000.000 y que ahí ya hay un desfase de COP 435.000.000, le cita que aparte cogieron un contrato de COP 1.600.000.000 para iniciar en Dos Quebradas de unos pavimentos y este ‘man’ (¿senador Mario CASTAÑO) pidió el ‘7′ (¿7 % del total del contrato?) lo cual lo habían acordado desde el principio y son COP 103.000.000 (…) Santiago CASTAÑO confirma a Marcela que vuelve a entrar plata a finales de enero y antes hace falta para cubrirle a ‘Mario’ (¿Senador Mario CASTAÑO?) y lo que pasa es que en la Fiducia quedaron como COP 500.000.000 y los piensas ir sacando para pagar cosas y que ya le dijo al interventor que le dejara esa plata de una vez y que casi que hacen falta COP 100.000.000 para completarle la plata a ‘Mario’ (¿Senador Mario CASTAÑO?) (…) Santiago CASTAÑO confirma a Marcela CASTAÑO que a ‘Mario’ (¿Senador Mario Castaño?) si le han dado y son esas consignaciones que le han hecho, pero que le hace falta como ‘1.000′ (¿COP 1.000.000.000?) (…) le comenta que no tenía presente que ‘Mario’ (¿Senador Mario Castaño?) iba a pedir más…Santiago CASTAÑO cita a Marcela que es una cosa incómoda pero no mala y que todo lo que se le está dando a ‘Mario’ (¿Senador Mario CASTAÑO?) es plata que va a entrar de más de él en la primera acta …”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Mario Castaño: el encargado de dar las órdenes

Los investigadores adscritos a la policía judicial del caso también evidenciaron audios en los que varios miembros de esta supuesta red ilegal se referían a Castaño como el encargado de dar las órdenes de cuánto porcentaje le respondía a cada uno de los miembros del grupo, qué era lo que debían hacer con los réditos que conseguían, especialmente para no llamar la atención y de cómo el presunto entramado criminal no era esporádico, sino que tenía la intensión de perdurar con el tiempo. Los investigadores hicieron la siguiente síntesis de esas interceptaciones:

“Juan Carlos MARTÍNEZ cuenta a Santiago que al PATO le dieron una adición de COP 2.000.000.000 para ese contrato de pavimento de Pácora pero le dice que el problema es que es con precios viejos, desde el 2018 o 2019 cuando empezó eso, pero como el Senador Mario CASTAÑO está bravo con el PATO, ordenó que le dieran el 3% al PATO y que mejor lo ejecutara su grupo de trabajo, Santiago CASTRO confirma a Juan Carlos MARTÍNEZ que el pavimento deja buen dinero y que lo sabe manejar de una forma que les vaya bien, Juan Carlos MARTÍNEZ refiere a Santiago que es una adición y es de una, Santiago cita a Juan Carlos MARTÍNEZ que si están trabajando, Juan Carlos MARTÍNEZ confirma a Santiago que no la han dejado vencer para poder hacer la adición, que el martes 2021/06/08 es la reunión y que el Senador Mario ordenó darle el 3% al Pato y que hiciera esa “mierda” (¿ejecuta la adición?) con el “amigo suyo” (¿Santiago CASTAÑO?), Juan Carlos MARTÍNEZ cita a Santiago que el Senador le confirmó que todos los estadios son “suyos” (¿porcentaje para Juan Carlos MARTÍNEZ en todos?), Juan Carlos MARTÍNEZ cuenta a Santiago que se hicieron tres sacúdete ayer 2021/06/02 cada uno por COP 1.400.000.000 y que el Senador ordenó que dos de esos los cogiera y que el otro lo hacen en el Chocó, (…) Santiago CASTAÑO refiere a Juan Carlos MARTÍNEZ que no puede [b]otar la oportunidad porque [b]ota todo y no la vuelve a ver nunca, Juan Carlos MARTÍNEZ confirma a Santiago CASTAÑO que todo lo que logren organizar le da “un punto” (¿1% por cada contrato?), Santiago CASTAÑO cita a Juan Carlos MARTÍNEZ que si el Senador está contento con “usted” (Juan Carlos MARTÍNEZ), Juan Carlos MARTÍNEZ confirma a Santiago que está feliz y que le expresó “Juan usted este año sale de todas sus deudas” y que con lo que gane no lo quería ver comprando carros, que le recomendó que dejara la plata para que hicieran sociedades en empresas para poner a producir, porque sabe hacer la plata, Juan Carlos MARTÍNEZ cuenta a Santiago que compraron con el Senador un local por remate en Manizales (…).

Juan Carlos MARTÍNEZ cuenta a Santiago CASTAÑO que el Senador le también le regaló un punto, una cosa de un alumbrado por allá” (¿alumbrado de Chía?), que inicialmente el Senador había comprado el 17% pero que solo le vendieron el 7%, le confirma que ese punto que le dieron le representa COP 2.500.000 mensuales durante 20 años, Juan Carlos MARTÍNEZ dice a Santiago que les va a ir bien y que tienen para este año lo de la interventoría por aproximadamente COP 1.000.000.000, lo de Balboa que es de “nosotros” y que aproximadamente llevan como “cinco o seis mínimas” (¿mínimas de estudios iniciales?), lo que va a salir del municipio de La Merced Caldas y que la próxima semana se firman los convenios, Santiago CASTAÑO confirma a Juan Carlos MARTÍNEZ que en contratación estos 6 meses han ejecutado aproximadamente COP 1.200.000.000, Juan Carlos MARTÍNEZ asegura a Santiago que le asegura que van a terminar con un “tarrado” y con la empresa que tiene van a meter varios consorcios, pero que tienen que estar concentrados. Juan Carlos MARTÍNEZ confirma a Santiago CASTAÑO que de ese contrato de COP 18.900.000.000 les va a quedar un billete y que por los del sacúdete el “hombre” (¿Senador?) le dijo que por cada uno eran COP 1.400.000.000 y que le respondiera por cada uno por COP 100.000.000 y que el resto para “usted” (Juan Carlos MARTÍNEZ), Santiago le dice a Juan Carlos MARTÍNEZ que el PATO es pobre porque es bobo, Juan Carlos MARTÍNEZ cuenta a Santiago que abran negocios donde no ganen tanto, pero que “él” (¿Senador Mario?) va ganar más y es preferible “no mocharle a lo de él” (¿no descontarle de la parte al Senador?) sino de las que les corresponda y que eso hay desquite en otras cosas (…)»

Los estadios

Aparte de referirse a presuntas irregularidades en contratos viales, de licores y de otros asuntos públicos, la Fiscalía logró evidenciar que el senador Castaño estaba interesado con los negocios que tenían que ver con la construcción de estadios en cuatro municipios. Según las interceptaciones, el plan de esta red tenía el objetivo de que esos contratos fueran otorgados a dedo a Santiago Castaño, cercano a este grupo hoy investigado por la Fiscalía.

“Juan Carlos MARTÍNEZ confirma a Santiago CASTAÑO que este año les va a ir muy bien, le cuenta que la resolución sale en junio y que ya tienen COP 18.900.000.000, Santiago CASTAÑO refiere a Juan Carlos MARTÍNEZ que cuándo sale y que si en dos meses, Juan Carlos MARTÍNEZ confirma a Santiago que en un mes queda listo pero pasa por un proceso que se demora de 20 días a un mes mientras lo escogen a “usted” (Santiago CASTAÑO) y organizan todo el tema contractual, Santiago CASTAÑO refiere a Juan Carlos MARTÍNEZ que cuándo están presentando la licitación, Juan Carlos MARTÍNEZ confirma a Santiago CASTAÑO que “eso es a dedo allá” y que están pasando la plata de un lado para el otro y que esta mañana 2021/06/03 dijeron “sí señor listo” y que en la resolución sale todo, que le pidieron esperar un momento porque tenían que viabilizar dos, Alcalá y Villamaría, o sino ya estuvieran metiendo eso hoy, le confirma que viabilizando esos dos el resto quedan en la misma bolsa, le confirma que la otra semana están firmando Aguadas, el del Estadio y que de Piendamó, ya corrigieron lo jurídico, Juan Carlos MARTÍNEZ cuenta a Santiago que el Senador le ordenó que ejecutara todos los Estadios y que no se pueden quedar con todos porque se van a reventar y que de lo de “nosotros” metemos la mano al fuego y lo otro lo organizan de otra manera pero de todas maneras le dan “algo” (¿porcentaje?), le cuenta que con Alcalá más el de COP 18.900.000.000, más los dos estadios, más el estadio de Aguadas que es con grama, ahí les va “re bien”, Santiago CASTAÑO refiere a Juan Carlos MARTÍNEZ que si no se paran con esas obras de estabilización no se paran con nada y que no necesitan mucho, que con esas obras de estabilización que les quede de a COP 1.000.000.000 a cada uno y se les soluciona la vida, que lo demás es para crecer y organizarse bien bacano, porque esa es la oportunidad de la vida”.

La obligación de pagarle a Castaño

Los investigadores también resumieron varias llamadas en las que se escuchaba hablar a varios miembros de la red sobre la obligación que tenían de entregarle al senador Castaño un porcentaje del valor del contrato, en otras palabras, una coima. Así resumieron los agentes de policía judicial esas interceptaciones:

“Camilo LÓPEZ dice a Santiago CASTAÑO qué pasó con Quibdó que era más grande, Santiago CASTAÑO confirma a Camilo que el de Quibdó lo van a entregar, Camilo cita a Santiago CASTAÑO que si lo rifaron por otro lado, Santiago CASTAÑO dice a Camilo que sí y que les dijo que no porque les va a salir Dos Quebradas y sale la próxima semana y el de Alcalá, Camilo refiere a Santiago CASTAÑO que si lo deja meterse ahí, Santiago CASTAÑO dice a Camilo que todo en la medida que se pueda, Camilo dice a Santiago CASTAÑO que es el “Director de Orquesta” (¿coordinador de los actos de corrupción?), Santiago CASTAÑO cuenta a Camilo que para lo de Quibdó lo llamaron y le dijeron que eso se lo podía entregar al “Alcalde” (Alcalde de Quibdó) para que lo manejara y por eso les dijo que no tenía forma y que por eso les dijo que consiguiera “quién” (¿contratista?) y que pagara, Camilo dice a Santiago CASTAÑO que hay un problema grande con la adjudicación porque tiene que pagar el 15 %, con el contrato, porque tiene que pagar ese 15% con el contrato y después vaya y ejecute y no tiene anticipo, le pide que hable con sus “amigos” (¿senador Mario CASTAÑO y Juan Carlos Martínez), ya es otro cuento y le cita cómo lo iban a hacer “ustedes” (Santiago CASTAÑO) pagando todo de una o entregándole a un tercero, Santiago CASTAÑO manifiesta a Camilo LÓPEZ que ahí está el “pluma” (¿senador Mario CASTAÑO?) que necesita las “cosas” (¿paguen coima?) y cumple los “compromisos” (¿paga también coimas a los Alcaldes?) y “él mismo” (¿senador?) da los recursos y dice que cómo ya lo van a entregar, no le van a entregar el recurso a otro…”.

Con estas evidencias de la Fiscalía, la Corte decidió llamar a indagatoria del senador. Además, pidió varias pruebas, propias de este tipo de procesos (como una certificación de que Castaño sí sea senador y pertenezca al Partido Liberal). Aunque el alto tribunal no le puso fecha a la audiencia en la que escuchará las explicaciones del senador de estos vínculos que investigo la Fiscalía, lo que se espera en estos últimos días antes de los comicios es que Castaño pueda participar de ellos como un candidato más.