Mario Castaño: todo lo que debe saber de la presunta red de corrupción contractual

senador Mario Castaño Foto: Tomada de Twitter

El senador liberal Mario Castaño es uno de los políticos que espera, el próximo fin de semana, mantener su posición dentro del Congreso. No obstante, a días de los comicios, la Fiscalía reveló un expediente en el cual está mencionado como “lobista” de al menos nueve particulares que, al parecer, direccionaban contratos en cuatro departamentos para quedarse con una millonaria parte del pastel. El pasado viernes, la Fiscalía llevó a legalización de captura a los contratistas y reveló parte del expediente que señala al político. En diálogo con El Espectador, Castaño asegura que hay intereses “perversos”, que buscan que regiones “se queden sin voz” y que responderá ante la justicia.

¿Quién es Mario Castaño?

Mario Castaño es senador por el Partido Liberal. Está en plena campaña al Congreso, por lo cual ocupa el número 9 en la lista al Senado. Entre 2019 y 2020, fue presidente de la Comisión Cuarta de esa corporación y de profesión es contador público. Su vida política ha estado relacionada con la administración de presupuestos, tanto que participó en la ponencia para la Nación en 2022. Es una de las cabezas políticas de Caldas y en su historial está una curul en la Cámara de Representantes, entre 2014 y 2018.

¿De qué trata el escándalo?

Anoche, durante audiencia de legalización de captura contra nueve particulares, Castaño quedó mencionado como “lobista” de un grupo de personas, contra quienes inició un proceso penal por corrupción en contratos. “En un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina de un senador de la República (Castaño), supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno”, explicó el ente investigador. La red tendría injerencia en Cauca, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.

La hipótesis de la Fiscalía es que empresarios y contratistas visitarían a Castaño constantemente par resultar beneficiados con contratos en entidades públicas como el Ministerio del Deporte o la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Funcionarios públicos, se comprometió a imputar la Fiscalía, al parecer ajustaban los pliegos de condiciones de las licitaciones para que quedaran en manos de los oferentes propuestos por Castaño. Las personas fueron capturadas en Cali, Popayán, Ibagué y Pereira.

Así quedó Castaño mencionado hace unas horas por la Fiscalía:

¿Qué pasó en la primera audiencia?

Según se conoció, la organización criminal habría conseguido en más de dos años contratos por $43.000 millones. Quedaron nombrados, incluso, acuerdos con el Ministerio del Interior y las alcaldías de los departamentos mencionados. Al parecer la red operaba con un doble objetivo: favorecer económicamente a los involucrados y, por derecha, presuntamente apoyar la fuerza política de Castaño, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía. Está mencionada, además, su hermana Marcela Castaño.

Uno de los contratistas capturados es Juan Carlos Martínez. En diálogo con El Espectador, Mario Castaño señala que se trata de “una persona del sector privado, encargada de agilizar, documentar y apoyar a diversos alcaldes del país en la estructuración de proyectos”. Dentro del expediente se lo menciona como uno de los principales negociadores, incluso manipulando proyectos “Sacúdete al Parque”. La iniciativa de Gobierno para fortalecer el deporte en distintas regiones menos favorecidas en el país.

¿Qué audios se conocen?

En este primer audio, quedó registrada una conversación entre Castaño y Martínez. De acuerdo con el senador, se trata de su voz, pero en su concepto la charla no tiene nada de irregular. Martínez es el primero en hablar:

En esta otra conversación en poder de las autoridades y también conocida por El Tiempo, el contratista Juan Carlos Martínez habla con un socio sobre distintos contratos en la región:

Otro de los mencionados por la Fiscalía es el contratista Santiago Castaño, quien según el senador no tiene nada que ver con su familia. Según la investigación, al parecer estuvo a cargo de estructurar y obtener beneficios en proyectos de construcción de canchas sintéticas, alcantarillado, un puente, obras de contingencia y hasta la mitigación del riesgo por la inundación que podría generar el río Condoto, en Chocó.

A otro contratista de nombre Wilmar Herrera, capturado, la Fiscalía lo señala por participar presuntamente de manera irregular en la estructuración de un proyecto para la construcción de una cancha en Samaná, Caldas. “Mantuvo comunicación directa con Juan Carlos Martínez. Tiene un interés de tipo económico en este contrato”, señaló el ente investigador. La Fiscalía, a los nueve procesados, los imputó por prevaricato, concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

En otro de los audios, Juan Carlos Martínez y otro socio hablan de la importancia de lograr acuerdos en las regiones:

¿Qué responde el senador Mario Castaño?

En diálogo con El Espectador, el senador Mario Castaño aseguró que la Fiscalía intentaría señalarlo sin pruebas en su contra. Confirmó que conoce al contratista Juan Carlos Martínez y que la conversación, en la cual hablan de “producir plata” está descontextualizado y que habría intereses por detrás de la investigación que intentarían enlodar su campaña.

Además, agregó que: “Esos audios son absolutamente descontextualizados. Yo quedé sorprendido anoche. Me da una enorme tristeza con la administración de justicia, porque hay intereses perversos. Cuando uno sabe muy bien cómo funciona Colombia, yo sé que esto es una persecución de alguien que está interesado en que uno no siga creciendo de la manera política. Que no se siga destacando. Que las regiones se queden sin voz. Que en las regiones alguien venga y diga que no se puedan hacer proyectos. Que los congresistas pierdan su funcionalidad”.

Por último, señaló que, como su caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, desde ya está iniciando su estrategia de defensa: “A mí me sorprende que todos los capturados son particulares, son privados. No hay un solo servidor público. De ‘los sacúdetes’ que están hablando, que ellos están estructurando, ninguno de esos se viabilizó. Yo soy una persona respetuosa de la justicia. Voy a buscar a mi abogado para acercarme a la Corte Suprema, a la Sala de Instrucción, para ver si cómo estoy vinculado. Voy a responder ante las instancias judiciales”.

