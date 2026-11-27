En las últimas semanas la relación entre el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, las organizaciones comprometidas con la libertad de prensa y algunos periodistas ha estado bajo la mayor tensión. Pronunciamientos de altos funcionarios contra comunicadores que cuestionan al Ejecutivo, el retiro de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin mayor explicación y cambios en el presupuesto y directrices de la entidad llenan el panorama de dudas sobre la seguridad para quienes ejercen el periodismo en el país. A…

En las últimas semanas la relación entre el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, las organizaciones comprometidas con la libertad de prensa y algunos periodistas ha estado bajo la mayor tensión. Pronunciamientos de altos funcionarios contra comunicadores que cuestionan al Ejecutivo, el retiro de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin mayor explicación y cambios en el presupuesto y directrices de la entidad llenan el panorama de dudas sobre la seguridad para quienes ejercen el periodismo en el país. A la problemática se suma una reciente decisión de la Corte Constitucional conocida por El Espectador, en la que la justicia expuso que, actualmente, la entidad y el Estado no son garantía real de protección para los comunicadores.

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“La actuación de la UNP no solo afecta a un accionante de manera individual, sino que compromete la credibilidad del Estado para garantizar la protección de los periodistas”. Así lo dijo el alto tribunal al resolver una tutela presentada por un comunicador regional al que se le retiró su esquema de protección pese a tener amenazas de muerte por su labor. En esa decisión, más allá de atender un caso en particular, la Corte encontró vicios recurrentes en la entidad que no solo dejan desprotegidos a los periodistas, sino que no les da información suficiente para entender las decisiones que se toman sobre su seguridad ni las herramientas para controvertirlas. Esas mismas falencias, dice la Corte, “rompen la confianza legítima de quienes acuden al aparato estatal para salvaguardar su vida”.

La tutela fue resuelta por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien fue el ponente. En ella, además de darle la razón y ordenar el reintegro del esquema de protección al comunicador regional, a quien se lo retiraron sin darle explicación, revisaron de fondo qué es lo que ocurre en la entidad. Según explicó el alto tribunal, en las decisiones de la UNP “se han identificado vicios recurrentes: la ausencia de una valoración integral e individualizada del riesgo, la omisión de las alertas tempranas y del contexto territorial de violencia, la falta de explicitación del porcentaje ponderado y del puntaje por variable, y la reducción de medidas a partir de variaciones insustanciales del nivel de riesgo sin parámetros objetivos que la justifiquen”.

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Esas problemáticas expuestas por la Corte las conoce de primera mano Natalia López López, subdirectora legal y de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización que se encarga de defender y promover la libertad de expresión y la protección de los periodistas en Colombia. En diálogo con El Espectador, López se refirió particularmente a los comentarios hechos por el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, contra el periodista Daniel Coronell. “El ministro del Interior descalificó su trabajo desde la cuenta oficial del Ministerio, que fue algo que denunciamos y rechazamos públicamente. Y días después, la UNP, que está adscrita a ese ministerio, le notificó el retiro del esquema”.

La subdirectora agregó que “esa secuencia de hechos está enviando un mensaje de hostilidad a quienes investigan el gobierno y se debe exigir una explicación pública para que se pueda comprobar que los criterios son técnicos, jurídicos y no políticos”. También, expresó que, “más allá de lo que es evidente al ojo público, se requieren definitivamente respuestas por parte del Estado para poder desvirtuar ese argumento de retaliación política en contra de los periodistas”. Agregó que “si se llegara a acreditar que el Estado solo le retiró el esquema para castigar una investigación o una opinión, estaríamos ante una forma de censura indirecta que puede comprometer la responsabilidad, incluso, en el plano internacional”.

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En esa línea, la Corte expuso “que sobre el Estado recae una obligación reforzada de proteger la seguridad personal de quienes ejercen el periodismo” y que “esta obligación se explica porque la protección del comunicador trasciende la salvaguarda de su vida e integridad”. El alto tribunal resaltó además que “más allá de la protección individual a la que tiene derecho, el periodista garantiza, en sus dimensiones individual y colectiva, el derecho a la libertad de expresión y, con él, las condiciones del debate público y del propio sistema democrático. De modo que silenciar a un periodista no comporta únicamente una pérdida individual, sino el cierre del acceso de la sociedad a información que le concierne como ciudadanía”.

Estos problemas se agravan ante el recorte presupuestal para la entidad que solicitó cerca de COP 4,05 billones para su funcionamiento en 2027, pero solo les fue aprobado cerca de COP 2,97 billones. “Hay una reducción de un tamaño que puede afectar la contratación del personal de protección, los reemplazos y sobre todo afectar los tiempos de respuesta o la inversión en contratistas que están evaluando el riesgo de los periodistas”, señaló López. Además, el pasado 15 de octubre, el presidente De la Espriella, argumentando la crisis fiscal del país, ordenó desmontar los esquemas que no cuenten con sustento técnico. Sin embargo, en varios casos conocidos por la FLIP, el Estado ha retirado la protección a personas que han sido amenazadas durante muchos años sin hacer nuevas evaluaciones. No es un asunto menor, solo en este año al menos cuatro periodistas han sido asesinados en Colombia.

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Entre ellos está Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente, de Yarumal, que cubría las movidas de los grupos ilegales en el norte de Antioquia. El 5 de mayo de este año, el joven de 25 años salió en moto hacia la vereda Palmichal, de Briceño, para hacer reportería. Al parecer, hombres al mando de “Primo Gay” lo interceptaron, lo acusaron de colaborar con la fuerza pública, lo asesinaron e intentaron desaparecer su cuerpo. Y Cristian Herrera Nariño, un conocido periodista de la ciudad de Cúcuta que llevaba más de 20 años recibiendo amenazas por cuenta de su trabajo. Fue asesinado por sicarios en la tarde de este sábado 6 de junio de 2026, cuando llegaba a un almuerzo familiar sin su esquema de seguridad.

Por eso, en su decisión, la Corte señaló que “cuando las personas creen estar bajo la protección del Estado y esa expectativa se frustra, la realidad se vuelve incierta, el despertar es ansiedad y la vida misma se transforma en miedo. Todo lo anterior, resulta incompatible con el deber y la promesa pública de asegurar condiciones reales para el ejercicio seguro de estas actividades”. El alto tribunal además expuso que tales medidas “pueden afectar directamente el oficio periodístico, la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión y el principio democrático”. Este diario buscó a la UNP para obtener sus respuestas sobre los cuestionamientos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Por ahora, la FLIP y los periodistas esperan que haya medidas claras, como lo exige la Corte.

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