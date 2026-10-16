Corte Constitucional prohíbe sacrificar animales por vejez extrema en Colombia
La Corte Constitucional ordenó retirar una norma que contemplaba la "vejez extrema" como una de las razones que permitían sacrificar animales no destinados al consumo humano. En su decisión, el alto tribunal estableció que, durante esa etapa de la vida de los animales, deben reforzarse los deberes de cuidado y protección.
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La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la edad avanzada ya no podrá ser utilizada como justificación legal para sacrificar a un animal en Colombia. El alto tribunal tomó esta decisión al retirar del ordenamiento jurídico una norma que, desde 1989, contemplaba la "vejez extrema" como una de las razones que permitían sacrificar animales no destinados al consumo humano.
Se trata de la Sentencia C-336 de 2026, que tuvo ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. La decisión, adoptada por unanimidad, declaró inexequible…
Se trata de la Sentencia C-336 de 2026, que tuvo ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. La decisión, adoptada por unanimidad, declaró inexequible una disposición de la Ley 84 de 1989, conocida como el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que permitía sacrificar animales por razones de vejez extrema en procedimientos que evitaran la crueldad y el sufrimiento prolongado.