Corte Constitucional responde por cuestionamientos contra magistrado Vladimir Fernández

En el documento de tres puntos, el alto tribunal señaló que los togados "están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades…

A través de un comunicado de prensa, la Corte Constitucional respondió a los cuestionamientos contra el magistrado Vladimir Fernández, luego de las recientes publicaciones de conversaciones que habría sostenido con el condenado Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En el documento de tres puntos, el alto tribunal señaló que los togados "están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley, ofreciendo la colaboración institucional solicitada dentro del marco del debido proceso".

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Asimismo, señaló que la Corte Constitucional está atenta a la actuación de las autoridades competentes y "respetará en su integridad las determinaciones que conforme a su autonomía llegaren a adoptar". A renglón seguido, explicaron que las decisiones judiciales dentro del alto tribunal son tomadas en grupo u que su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes. "Ellas son el resultado de un riguroso proceso de deliberación jurídica llevado a cabo en el seno de la Corporación", finalizó la corte.

Contexto: Los chats que revelan la cercanía entre Vladimir Fernández y Olmedo López

Los mensajes entre el Vladimir Fernández y Omedo López

Los detalles de los cruces de mensajes entre el togado y el exdirector de la Ungrd los dio a conocer la revista Cambio el pasado 28 de septiembre. Las primeras conversaciones, que corresponden a febrero de 2023, darían cuenta de la posible influencia de la entonces secretario jurídico de la Presidencia para promover el nombramiento de Olmedo López en la Superintendencia de Economía Solidaria (que finalmente fue revocado en abril de ese año) y luego designado en la Ungrd, a cuya dirección llegó el 28 de ese mes.

Uno de los chats correspondería al 20 de diciembre de ese año, cuando la Contraloría ratificó una orden de suspensión provisional en contra de López como director de la Ungrd por presuntas negligencias y faltas de entrega de información sobre intervenciones de la entidad a su cargo en Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico). Según lo revelado por el medio de comunicación, por esa vía habrían concretado una reunión que, al parecer, ocurrió ese día, sobre las 11:00 de la mañana, en el despacho de Fernández.

El 28 de diciembre de 2023 se registraría otro chat con la supuesta insistencia del magistrado Fernández, sin respuesta, al director López para que se reunieran de nuevo. "Veámonos en Presidencia", le escribió. A eso se suma el capítulo de Irma Solangel Torres Vega, conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y exsocia de Fernández. Según los chats, el 9 de enero de 2024 Fernández y López habrían estado en comunicación para coordinar, al parecer, una reunión que habría ocurrido al final de la tarde.

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La información revelada señala que el encuentro se habría hecho en el apartamento de Torres Vega, ubicado al occidente de Bogotá. Los chats en poder de la Fiscalía incluyen otra conversación entre Pinilla y su pareja de ese mismo 9 de enero en la que le habría dicho que tenía que ir "a entregar "$". Las conversaciones, según la revista, se habrían prolongado hasta el 25 de febrero de 2024, cuando estalló el escándalo de la Ungrd.

Sobre los chats, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón dijo en una entrevista reciente con El Espectador que no son suficientes para compulsar copias en contra del hoy magistrado Fernández, sobre todo porque no hay indicios de la comisión de un delito. "Es clarísimo que para la doctora María Cristina Patiño (la fiscal que lleva la investigación del caso de la Ungrd) y para el equipo que dirige ese caso, esos chats no eran suficientes para la compulsa de copias".

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