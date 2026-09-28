Los chats que revelan la cercanía entre Vladimir Fernández y Olmedo López

Las minucias de la relación entre el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López, sigue siendo materia de discusión pública. En el marco de la investigación judicial por el desfalco a la entidad, la Fiscalía tuvo acceso a los chats que el entonces Secretario Jurídico de la Casa de Nariño se cruzó con el hoy condenado por el escándalo de corrupción.

Los detalles de ese cruce de mensajes los dio a conocer la revista Cambio. Las primeras conversaciones, que corresponden a febrero de 2023, darían cuenta de la posible influencia del entonces jurídico de la Presidencia para promover el nombramiento de López en la Superintendencia de Economía Solidaria (que finalmente fue revocado en abril de ese año) y luego en la Ungrd, a cuya dirección llegó el 28 de ese mes. Se trataba de un nombramiento de libre remoción y nombramiento que recaía en cabeza del presidente y sus hombres de confianza.

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También hay conversaciones posteriores al 15 de diciembre de 2023, fecha en la cual Fernández se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional. Uno de los chats correspondería al 20 de diciembre de ese año, cuando la Contraloría ratificó una orden de suspensión provisional en contra de López como director de la Ungrd por presuntas negligencias y faltas de entrega de información sobre intervenciones de la entidad a su cargo en Mocoa (Putumayo) y Piojó (Atlántico). Según lo revelado por el medio de comunicación, por esa vía habrían concretado una reunión que, al parecer, ocurrió ese día, sobre las 11:00 de la mañana, en el despacho de Fernández.

Otro chat del 28 de diciembre de 2023 daría cuenta de la supuesta insistencia del magistrado Fernández, sin respuesta, al director López para que se reunieran de nuevo. "Veámonos en Presidencia", le escribió. A eso se suma el capítulo de Irma Solangel Torres Vega, conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y exsocia de Fernández. Según los chats, el 9 de enero de 2024 Fernández y López habrían estado en comunicación para coordinar, al parecer, una reunión que habría ocurrido al final de la tarde.

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La información revelada por Cambio señala que el encuentro se habría hecho en el apartamento de Torres Vega, ubicado al occidente de Bogotá. Los chats en poder de la Fiscalía incluyen otra conversación entre Pinilla y su pareja de ese mismo 9 de enero en la que le habría dicho que tenía que ir "a entregar "$". Otro de los mensajes posteriores a la posesión de Fernández como magistrado de la Corte, pero que da cuenta de la cercanía entre el togado y el expresidente Petro, es del 16 de enero de 2024.

El exdirector de la Ungrd le habría a Fernández para hablarle sobre la publicación de unas hojas de vida y Fernández le habría respondido con un mensaje sobre la confianza del entonces jefe de Estado: "Hermano. El PRE confía en ti, mucho juicio", se lee en el chat. Las conversaciones, según la revista, se habrían prolongado hasta el 25 de febrero de 2024, cuando estalló el escándalo de la Ungrd.

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Sobre los chats, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón dijo en una entrevista reciente con El Espectador que no son suficientes para compulsar copias en contra del hoy magistrado Fernández, sobre todo porque no hay indicios de la comisión de un delito. "Es clarísimo que para la doctora María Cristina Patiño (que lleva la investigación del caso de la Ungrd) y para el equipo que dirige ese caso, esos chats no eran suficientes para la compulsa de copias".

En la entrevista, la fiscal agregó: "Quienes sostienen esa tesis (de que sí hay material para compulsar copias) pueden ir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y poner la denuncia. Pero compulsar copias sí tiene un efecto vinculante para el funcionario judicial que lo hace", dijo la jefa del búnker en su diálogo con este diario. Además, fuentes cercanas al proceso agregaron que las conversaciones entre López y Fernández no hay prueba alguna de delito, "más allá de la la consecusión de un puesto dentro del gobierno".

Aseguró que se trata de "chats descontextualizados" y que no encuentra en ellos el mérito suficiente para abrir una nueva línea de investigación en el caso de corrupción. "Yo, que ya los revisé, puedo decir que no veo lo que dice la revista Cambio que sucedió. Lo digo con toda honestidad", expresó la fiscal Camargo Garzón. Y concluyó, sobre la determinación de la fiscal Camargo Garzón: "Quien dirige la investigación, que es la doctora Patiño, sigue con la misma posición. Ella no encuentra mérito para compulsar copias. Esa es una decisión que no depende de mí".

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