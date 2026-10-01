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Fiscalía ocupa bienes de seis implicados en el entramado de corrupción de la Ungrd

Se trata de 19 inmuebles y seis sociedades que pertenecerían, entre otras personas, a Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirectivos y condenados de la Ungrd. El ente investigador señaló que los bienes estarían avaluados en cerca de COP 20.000 millones.

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Redacción Judicial
Ungrd
Se trata de 19 inmuebles y seis sociedades.
Foto: Archivo particular

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En la mañana de este jueves 1 de octubre, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los implicados en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se trata de 19 inmuebles y seis sociedades.

Según el ente investigador, las propiedades, avaluadas preliminarmente en cerca de COP 20.000 millones, pertenecerían a los exdirectivos de la Ungrd Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla Álvarez; al expresidente del Congreso de la República, Iván Leónidas Name; al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas; al contratista Luis Eduardo López Rosero; y al exasesor jurídico, Pedro Rodríguez Melo.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 11 minutos
    Quiero leer los comentarios de los petristas defendiendo a los corruptos y esgrimiendo la falacia "Tu Quoque".
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