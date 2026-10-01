Se trata de 19 inmuebles y seis sociedades. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Fiscalía ocupa bienes de seis implicados en el entramado de corrupción de la Ungrd Redacción Judicial Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

En la mañana de este jueves 1 de octubre, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los implicados en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se trata de 19 inmuebles y seis sociedades.

Según el ente investigador, las propiedades, avaluadas preliminarmente en cerca de COP 20.000 millones, pertenecerían a los exdirectivos de la Ungrd Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla Álvarez; al expresidente del Congreso de la…