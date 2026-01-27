El caso de una masacre en Barrancabermeja que llegó hasta la Corte IDH

El caso está relacionado con los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1998, en el contexto del conflicto armado, cuando estructuras paramilitares, con la presunta ayuda de agentes del Estado, asesinaron a siete personas en Barrancabermeja.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo miércoles 28 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará inicio a la audiencia pública del caso conocido como Cañas Cano y otros vs. Colombia, relacionado con graves violaciones a los derechos humanos en la masacre de Barrancabermeja (Santander).

El caso está relacionado con los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1998, en el contexto del conflicto armado, cuando estructuras paramilitares, con la presunta ayuda de agentes del Estado, asesinaron a siete personas, entre ellas un niño, y secuestraron a 25, incluidas dos niñas y una mujer, de las cuales 15 aún continúan desaparecidas.

Contexto: Militares confesaron a la JEP haber ayudado a paramilitares en masacre de Barrancabermeja

La audiencia comenzará a las 9:00 a. m., hora de San José de Costa Rica, es decir, a las 8:00 a. m. en Bogotá, Colombia. Este proceso llegó a la instancia judicial luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera un informe de fondo en junio de 2021 y, tras 11 prórrogas solicitadas por el Estado colombiano, en 2024 se decidió someter el caso a la Corte IDH.

Militares reconocen complicidad en masacre de Barrancabermeja

El pasado lunes, 26 de enero, un grupo de militares aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber facilitado la incursión de paramilitares en Barrancabermeja. Según los testimonios, hicieron una alianza entre la fuerza pública y los criminales para que pudieran atacar a la población civil.

Lea: Incautan dos toneladas de cocaína en buque mercante al norte de Santa Marta

De acuerdo con la información revelada por Caracol Radio, la masacre fue cometida por un escuadrón de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) comandados por alias “Camilo Morantes”. El grupo llegó a la comuna 7 del municipio y, en medio de un bazar de la comunidad. Aunque siempre se habló de la complicidad de la fuerza pública, hasta ahora se mantenía un pacto de silencio.

Dentro de los uniformados que confesaron ante la JEP, está el exjefe de inteligencia del batallón, el mayor Oswaldo Prada Escobar. Según manifestó, él tenía conocimiento de que los paramilitares entrarían al municipio para llevarse a personas señaladas de ser guerrilleras. Asimismo, dijo que alias “Camilo Morantes”, en una borrachera, le aseguró que sabían que esas personas no eran guerrilleras, pero que aun así las mataron.

Le puede interesar: Padre de Laura Moreno, señalada en caso Colmenares, investigado por enriquecimiento ilícito

De igual manera, expuso que él participó de una reunión el 14 de mayo de 1998, dos días antes de la masacre, a la que también asistieron el coronel Sánchez Vélez, el mayor Carlos Ávila Avendaño y alias “Panadero” y “Fremio” dos de los paramilitares que perpetraron la matanza. Según expuso ante la JEP, los paramilitares les expusieron que hombres encapuchados entrarían a la Comuna 7 para repartir propaganda contra las Farc. También les dijeron que se llevarían a dos personas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.