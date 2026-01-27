Incautan dos toneladas de cocaína en buque mercante al norte de Santa Marta

El Espectador conoció que la embarcación salió limpia desde Cartagena y que, cuando ya había recorrido un tramo del trayecto, varias personas llegaron en dos lanchas rápidas, intimidaron a la tripulación y contaminaron el buque. Foto: Archivo particular

Dos toneladas de clorhidrato de cocaína, que eran transportadas a bordo de un buque mercante, fueron incautadas a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta (Magdalena), en un operativo coordinado por la Armada de Colombia, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El buque mercante había zarpado desde Cartagena (Bolívar) y tenía como destino un puerto internacional en Algeciras, España. La operación se llevó a cabo luego de que Inteligencia Naval avisara de la posible contaminación del navío.

El Espectador conoció que la embarcación salió limpia desde Cartagena y que, cuando ya había recorrido un tramo del trayecto, varias personas llegaron en dos lanchas rápidas, intimidaron a la tripulación y contaminaron el buque.

Según la Armada de Colombia, de inmediato fueron activados los protocolos para proteger a la tripulación, “por lo que se coordinó con la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegar en el área una aeronave del Comando Aéreo de Combate Número tres para monitorear en tiempo real los movimientos del buque”.

Asimismo, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta se encargó de inspeccionar la embarcación, “en la cual se detectaron, en uno de sus contenedores, 81 bultos con la presunta sustancia ilícita, que pertenecería a una organización de crimen transnacional”.

La Armada señaló que el material incautado fue transportado hasta el muelle de la Estación de Guardacostas de Santa Marta “para ser puesto a disposición de la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos Número Ocho de la Policía Nacional”.

La droga, correspondiente a cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína, estaba avaluada en aproximadamente USD 200 millones, lo que equivaldría a unos COP 733.000 millones, según su valor en el mercado ilegal del continente europeo.

