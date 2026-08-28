Corte Suprema condena a exmagistrado por reabrir caso y modificar condena contra exalcalde

Se trata de José Albino Ibagué, exmagistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, José Albino Ibagué, por el delito de prevaricato por acción. El jurista, cuando era togado, ordenó reabrir el caso de un exalcalde ya condenado y se terminó modificando su condena.

La Corte estableció que Albino Ibagué tomó decisiones que eran evidentemente contrarias a la ley y “actuó con pleno conocimiento de esa ilegalidad” dentro del trámite de una acción de tutela promovida por la defensa de Carlos Arturo Ramírez, exalcalde de Aguazul (Casanare).

El otrora magistrado “requirió nuevamente al Tribunal Superior de Yopal (que había condenado en segunda instancia al exalcalde) para que diera ‘real cumplimiento’ al fallo de tutela, ‘atendiendo los principios de especialidad y especificidad’, y habilitando términos para la intervención de los sujetos procesales”.

Con esas movidas, encontró la Corte Suprema, “incorporó un efecto jurídico que no había sido discutido ni aprobado por la Sala Disciplinaria”. Por eso, señala la sentencia, “el acusado transformó un exhorto dirigido a corregir un yerro puntual, en una orden destinada a habilitar términos dentro de una actuación penal ejecutoriada”.

En el fallo, la Sala concluyó que el exmagistrado “lesionó efectivamente el bien jurídico de la administración pública”, al desconocer los principios de legalidad, seguridad jurídica, cosa juzgada y confianza en la administración de justicia mediante la expedición del auto del 28 de septiembre de 2012.

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