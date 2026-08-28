Esto se sabe del secuestro de soldado colombo-francés que habrían cometido disidencias

El coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar, reconstruyó a El Espectador los detalles que hasta ahora maneja la institución sobre el caso.

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Una llamada al Gaula de una mujer alertó sobre el secuestro del soldado colombo-francés José Olger Melo Charry. Quien hablaba era su esposa, asegurando no saber de su paradero desde el 6 de agosto, día en que el militar había salido rumbo al municipio de Cumbitara (Nariño).

Esa denuncia, presentada seis días después de su desaparición, activó los protocolos de búsqueda del grupo especial de la fuerza pública de Colombia que combate los delitos de secuestro y extorsión y encendió las alarmas sobre un posible plagio a manos de disidencias de las Farc que operan en la región del Bajo Patía.

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El coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar, reconstruyó a El Espectador los detalles que hasta ahora maneja la institución sobre el caso. Según el oficial, la denuncia fue presentada el pasado 12 de agosto, “donde nos dicen que al parecer fue secuestrado el señor José Olger Melo Charry, quien se desempeña como soldado colombo-francés, según tenemos conocimiento de la ley francesa”.

El comandante precisó que Melo Charry no viajaba solo. Lo acompañaba una mujer que, según explicó, no tendría ningún vínculo familiar con el militar. “Sabemos que es una amiga del soldado”, indicó Reyes Monsalve. Melo Charry había llegado a Colombia el pasado 5 de agosto y al día siguiente “se desplaza hacia Cumbitara (Nariño), en compañía de una mujer de la zona, y en medio de su desplazamiento son interceptados”.

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¿Qué se sabe del soldado colombo-francés?

Para el Gaula Militar, la zona donde ocurrió la interceptación está bajo control de una disidencia de las Farc que actuaría con base en un patrón de secuestro registrado previamente. “Recordemos que en ese sector también tenemos al parecer otros posibles secuestrados”, advirtió.

“Sabemos que en sector de Remolino, en el Bajo Patía, es un área de injerencia de la estructura delincuencial Franco Benavides, quienes hacen un retén en ese momento y al percatarse que esta persona es militar, independientemente de lo que se desempeña como colombo-francés, ya con eso le hacen la retención”, explicó.

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Sobre cómo los responsables habrían identificado la condición militar de Melo Charry, el coronel señaló que ese punto aún está bajo verificación. “Eso es lo que está por establecer, porque la compañera sentimental de él no vive allá. Él estaba con una amiga que iba para ese punto. Entonces, está por establecer si al requisarlo o pedirle los documentos ven algo que lo referencian como soldado, o de pronto en medio del susto, los nervios de la amiga, dice que él pertenece al Ejército”, puntualizó.

El comandante del Comando Gaula Militar también confirmó que mantienen contacto directo con representantes de la Legión Extranjera Francesa, quienes se pusieron a disposición de las autoridades colombianas tras conocer el caso. Además, reveló que el Ejército francés informó que Melo Charry no contaba con autorización para encontrarse en Colombia: “Al parecer este joven no estaba autorizado, es decir, no tenía permiso, para estar en el país. Es lo que nos manifestaron inicialmente y ellos han estado pendientes”.

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Al preguntarle sobre las acciones concretas que adelanta la institución para dar con el paradero del militar, el coronel mencionó la activación de mecanismos humanitarios a través de la Personería, además de labores de inteligencia militar. Pero reconoció que, hasta ahora, “no hemos tenido respuestas positivas de ninguna forma”. También se refirió a la capacidad operativa de la estructura señalada como responsable del hecho: “Esta estructura delincuencial conoce muy bien la región, se mueve muy bien en la región, tiene una capacidad de liderazgo grande y pues ese es el trabajo que nos corresponde hacer”.

Ante la incertidumbre sobre las condiciones en las que se encontraría retenido el soldado, el comandante del Gaula dirigió un mensaje a sus familiares: “Confíen en que estamos trabajando en todo lo que está a nuestro alcance. A través de los mecanismos humanitarios, si es necesario, la misma Personería, la inteligencia militar, todo lo necesario para poder llegar a ellos y poderlos recuperar. Ese es nuestro trabajo”.

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Sobre la mujer que acompañaba a Melo Charry al momento de la retención, el coronel confirmó que fue dejada en libertad por los responsables. “La mujer la dejaron libre por ser de la región”, señaló, aunque precisó que, tras el hecho, se perdió el rastro de ella en la zona.

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