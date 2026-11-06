Corte Suprema deja en firme condena contra Santiago Uribe

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, no ha podido probarle a la justicia que es inocente de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir relacionados con su rol como líder del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”. En la mañana de este viernes 6 de noviembre, se conoció que la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso con el cual el ganadero buscaba que su caso llegara a la Sala de Casación Penal para intentar probar su inocencia y que se anule la condena en su contra.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Uribe Vélez había presentado una tutela ante la Sala Laboral del alto tribunal el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y libertad personal. La razón, que en junio pasado la Sala Penal de la Corte no casó su proceso para revisar si la condena en su contra debía mantenerse o podía cambiar.

Publicidad

Lo que pedía el ganadero concretamente era dejar si efecto esa decisión y que "en su lugar, se restablezca la oportunidad procesal correspondiente al recurso extraordinario de casación interpuesto en la misma fecha y se habilite el término legal previsto en el artículo 210 de la Ley 600 de 2000 para que la defensa presente la demanda respectiva".

Asimismo, pedía a la Sala Laboral que "se ordene la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad mientras se tramita y decide dicho mecanismo". Dentro de los argumentos que presentó, alegó un trato inequitativo, señalando que "se está dando un trato procesal distinto a quien es condenado en primera instancia, por cuanto tiene derecho a interponer el recurso de apelación y, una vez resuelta la segunda instancia por el Tribunal, puede promover el recurso extraordinario de casación”.

La defensa del ganadero apuntó también a que la Sala Penal de la Corte se equivocó y rechazó "de plano un recurso oportunamente interpuesto, antes del término para presentar la demanda de casación y formular los cargos respectivos, lo cual le impidió obtener una decisión individualizada sobre su procedencia y admisibilidad".

Noticia en desarrollo…

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.