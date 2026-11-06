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Corte Suprema deja en firme condena contra Santiago Uribe

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por liderar el grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, buscaba que se revocara la condena. Esto dijo la justicia.

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Redacción Judicial
Santiago Uribe fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
El hermano del presidente fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Foto: Archivo

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Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, no ha podido probarle a la justicia que es inocente de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir relacionados con su rol como líder del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”. En la mañana de este viernes 6 de noviembre, se conoció que la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso con el cual el ganadero buscaba que su caso llegara a la Sala de Casación Penal para intentar probar su inocencia y que se anule la condena en su contra.

Uribe Vélez había presentado una tutela ante la Sala Laboral del alto tribunal el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y libertad personal. La razón, que en junio pasado la Sala Penal de la Corte no casó su proceso para revisar si la condena en su contra debía mantenerse o podía cambiar.

Lo que pedía el ganadero concretamente era dejar si efecto esa decisión y que "en su lugar, se restablezca la oportunidad procesal correspondiente al recurso extraordinario de casación interpuesto en la misma fecha y se habilite el término legal previsto en el artículo 210 de la Ley 600 de 2000 para que la defensa presente la demanda respectiva".

Asimismo, pedía a la Sala Laboral que "se ordene la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad mientras se tramita y decide dicho mecanismo". Dentro de los argumentos que presentó, alegó un trato inequitativo, señalando que "se está dando un trato procesal distinto a quien es condenado en primera instancia, por cuanto tiene derecho a interponer el recurso de apelación y, una vez resuelta la segunda instancia por el Tribunal, puede promover el recurso extraordinario de casación”.

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La defensa del ganadero apuntó también a que la Sala Penal de la Corte se equivocó y rechazó "de plano un recurso oportunamente interpuesto, antes del término para presentar la demanda de casación y formular los cargos respectivos, lo cual le impidió obtener una decisión individualizada sobre su procedencia y admisibilidad".

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Bueno Bueno(20426)Hace 1 minuto
    Después de asesinar a miles de campesinos, cometer masacres, etc., ¿le darán libertad condicional? ¿Le darán mansión por cárcel con derecho a salir cuando le dé la gana? ¿Cuidado con nuestros recursos?
  • Bueno Bueno(20426)Hace 4 minutos
    Va uno de los Uribe, falta el otro, probablemente el más sanguinario.
  • Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 7 minutos
    Érase un pobre paraquito…
  • Berta Lucía(2263)Hace 10 minutos
    Aunque la justicia cojea finalmente llega a la meta; y eso que esta condena definitiva llega con un gobierno fascista; así que no podrán decir que la Corte Suprema de Justicia está vendida al gobierno de turno. Falta el que sería -utilizo el condicional- "ideólogo" de los paras; o sea, el #7837. Posible genocida como lo son los cabecillas de las FARC y ELN. Todos ellos son bazofia y son los responsables de la guerra fratricida que vive Colombia desde hace más de 70 años.
  • JOSEPATRO(ci8fp)Hace 11 minutos
    Y para cuándo la condena del jefe de los 12 apóstoles?
  • Elvira(36348)Hace 12 minutos
    La justicia debe ser igual para todos. Sé que en Yarumal han pagado con cárcel alguno o algunos y hace varios años.
  • Diana cp(85842)Hace 23 minutos
    Increíble esta persecución contra este señor inocente, resulta que le creyeron a los testigos de oídas y no a los que eran los supuestos directos testigos que se retractaron porque habían mentido
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