Corte Suprema recopila nuevas pruebas contra Benedetti por carrusel de pensiones en Córdoba

En medio del escándalo por el allanamiento a un apartamento del ministro en Barranquilla por parte de la magistrada Cristina Lombana, otro de los procesos en contra del político sigue avanzando. Esta vez, por presuntos hechos de corrupción en el magisterio de Córdoba. Esto se sabe.

Redacción Judicial
12 de noviembre de 2025 - 07:06 p. m.
Los hechos datan de 2010, cuando el actual ministro era congresista.
Foto: Jose Vargas Esguerra
No ha cesado el ruido por el escándalo del supuesto abuso de poder de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, denunciado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando otro de los casos en contra del político en el alto tribunal volvió a sonar. Esta vez, se trata de la investigación que se adelanta por el llamado carrusel de las pensiones de profesores en Córdoba, en el que, supuestamente, Benedetti participó.

Este miércoles, se conoció que el proceso volvió a moverse. Ese caso, que es adelantado por el despacho del magistrado Francisco Farfán, tiene que ver con la supuesta gestión de Benedetti para que la Fiduprevisora desembolsara recursos destinados al pago de pensiones de un grupo de docentes en el departamento de Córdoba. Los hechos datan de 2010, cuando el actual ministro era congresista.

Lea: Procuraduría evalúa abrir indagación a Benedetti por llamar “delincuente” a magistrada Lombana

Según las investigaciones adelantadas en este caso, los pagos se ordenaban mediante sentencias judiciales que habrían sido tramitadas de manera irregular por las secretarías de Educación departamental o municipal. En dichas decisiones se ordenaba el pago de pensiones de vejez a los docentes o, en otros casos, se disponía un reajuste, reconociendo únicamente 20 años de servicio y 50 de edad.

Lo que busca establecer el despacho del magistrado Francisco Farfán es si el entonces congresista solicitó dinero a abogados y beneficiarios de sentencias judiciales a cambio de que la Fiduprevisora efectuara los pagos de liquidaciones y pensiones, hecho que fue denominado como el “carrusel de las pensiones”.

Le puede interesar: Cuatro exdirectivos de Maderas del Darién irán a la cárcel por financiar a paramilitares

Por estos hechos, Benedetti es investigado por los delitos de concusión y tráfico de influencias de servidor público. Además, el magistrado Farfán ordenó este 12 de noviembre nuevas pruebas testimoniales dentro del proceso, en el que serán escuchados cuatro testigos: Álvaro Burgos del Toro, Guillermo Raúl Rhenals, Catherine Cogillo y Leonardo Pinilla, este último procesado anteriormente por el llamado “cartel de la toga”. Este sería solo uno de los siete casos que la Corte Suprema adelanta en contra de Armando Benedetti.

Jesús V(0u41y)Hace 24 minutos
Cero y van dos. La credibilidad cada vez más lejos, la corrupción nos arropa, ya no hay a quién creerle. Juegan al tapao, y cuando ordenan desde afuera sale a flote.
