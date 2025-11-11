Procuraduría evalúa abrir indagación a Benedetti por llamar “delincuente” a magistrada Lombana

La magistrada Lombana investiga al ministro Benedetti por temas como su presunta responsabilidad en hechos relacionados con corrupción y compra de votos. Foto: El Espectador - José Vargas

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió al reciente pronunciamiento público del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que llamó “demente, loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El jefe del Ministerio Público indicó que se evalúa la apertura de una indagación previa disciplinaria contra el funcionario por sus declaraciones.

El anuncio del procurador Eljach se dio después del nuevo rifirrafe entre el ministro Benedetti y la magistrada Lombana y las peticiones directas al Ministerio Público para que suspenda temporalmente al alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro. El choque empezó en la mañana del 11 de noviembre, cuando el jefe de la cartera del Interior denunció públicamente que su vivienda había sido allanada por orden de la togada de la Corte Suprema.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar, en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas; hace más de tres años que no lo soy. No podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025″, argumentó Benedetti”, señaló Benedetti por medio de un video publicado en sus redes sociales. Agregó además que la togada no tiene competencia para dar esa orden.

Ese mismo mensaje en el que Benedetti se refirió a la magistrada Lombana con términos denigrantes causó de inmediato rechazo público, incluso de la Corte Suprema de Justicia. Esa instancia respaldó la orden de allanamiento dictada desde el despacho de la togada. Por su parte, el exsecretario de Transparencia, Camilo Alberto Enciso Vanegas, le pidió a la Procuraduría que suspenda al funcionario por el trato denigrante a la magistrada.

En una declaración posterior, el procurador Eljach dijo que el Ministerio Público está recopilando la información necesaria para abrir una indagación disciplinaria previa contra el ministro Benedetti: “Se están haciendo las diligencias que corresponden para establecer las conductas que fueron conocidas por medios abiertos. Se habla de que hay unas denuncias; no las conocemos. Se acumularán y se tomará la decisión”.

El procurador Eljach agregó que compilarán toda la información relacionada con la denuncia pública, con el objetivo de hacer una sola pieza procesal contra el ministro Benedetti. “A los jueces hay que respetarlos”, agregó. No obstante, hasta el momento no hay más pronuncimientos oficiales por parte de la entidad que confirmen que, en realidad, ese proceso ya empezó en contra de quien es, además, uno de los alfiles más cercanos al presidente Gustavo Petro.

