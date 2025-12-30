Mindefensa presento oficialmente a la nueva cúpula militar de Colombia: esto dijeron

En medio de una rueda de prensa realizada en la noche del pasado 30 de diciembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó a quienes, a partir de ahora, estarán al mando de la protección de los colombianos. Foto: Archivo part

A pocos días de finalizar 2025, el presidente Gustavo Petro anunció un revolcón en la cúpula militar de Colombia. En medio de una rueda de prensa realizada en la noche del pasado 30 de diciembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó a quienes, a partir de ahora, estarán al mando de la protección de los colombianos por orden del jefe de Estado.

El primero en presentarse fue el general Hugo Alejandro López Barreto, quien se desempeñaba como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y reemplazó al almirante Francisco Cubides en el Comando General. “Es para mí un honor y un orgullo recibir hoy el mando de las Fuerzas Militares de Colombia. Es una tremenda responsabilidad la que asumimos, pero tenemos la claridad de que, con nuestros soldados, marinos y aviadores, continuaremos cumpliendo la misión institucional y fortaleceremos día a día nuestras capacidades para ser mejores”, indicó.

Asimismo, el general López Barreto pidió a la ciudadanía confianza en las Fuerzas Militares y en la nueva cúpula militar dispuesta por el primer mandatario. También se pronunció el general Carlos Fernando Silva Rueda, quien llegó a reemplazar al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, saliente comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Como oficial, el general López desarrolló gran parte de su carrera como piloto militar y cuenta con formación en administración aeronáutica, seguridad y defensa.

“Es un privilegio continuar desarrollando las capacidades mediante las cuales la FAC suministra el apoyo para que todas nuestras Fuerzas Militares y Policía puedan cumplir con su misión”, indicó el general Silva Rueda. Además, señaló que la FAC es pionera en el desarrollo de procesos de ciencia y tecnología. En ese sentido, indicó que para 2026 habrá una inversión de más de COP 80.000 millones, con los cuales se pretende mantener un activo espacial.

También hizo presencia el mayor general Royer Gómez Herrera, nuevo comandante del Ejército Nacional. “Continuaremos adelantando operaciones militares en todo el territorio nacional para proteger a la población civil, debilitar las capacidades de la amenaza y atacar las estructuras del componente armado y sus finanzas criminales”, indicó, al señalar los retos y desafíos que traerá el 2026 para las fuerzas del Estado.

Por su parte, el ministro de Defensa se pronunció sobre las nuevas directrices del presidente Petro para las Fuerzas Armadas: “Nuestra cúpula militar y policial conducirá una de las más vigorosas campañas en 2026 para mejorar aún más la seguridad de los colombianos, pero también para garantizar la democracia y que, así como decimos que mañana sale el sol, habrá elecciones el año entrante, transparentes, legales y seguras”.

Asimismo, habló sobre los retos en seguridad que enfrenta hoy la nueva cúpula militar, agrupándolos en tres. “El primero de ellos es afectar críticamente la razón de ser de los grupos criminales, que son las economías, principalmente las del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. De ahí, muy seguramente, se intentarán derivar recursos a través del secuestro y la extorsión”, señaló el alto funcionario.

La segunda línea, según Sánchez, tiene que ver con mejorar el control territorial en las zonas más críticas, al mencionar sectores como Putumayo o Chocó. “Los vamos a priorizar y focalizar”, indicó el ministro. Por último, señaló que el tercer elemento fundamental es reducir de manera significativa los delitos que afectan la vida, la libertad y la convivencia.

Para terminar, el ministro envió un mensaje a quienes aún permanecen secuestrados, al hacer referencia a los dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quienes continúan en poder del Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde el pasado 8 de mayo. “No están solos y sabemos que volverán pronto a casa y, sobre todo, que volverán sanos”, concluyó el jefe de cartera.

