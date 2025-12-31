La histórica lucha de los campesinos del Cocuy para recuperar el páramo

Al menos 500 familias viven en la zona del páramo del Cocuy, donde se restituyó la titularidad de las tierras a los campesinos. Foto: Archivo Particular

Durante más de 250 años, campesinos del municipio de El Cocuy (Boyacá) intentaron demostrar y defender sus derechos sobre la zona del páramo en la que históricamente han vivido. Un territorio de más de 2.300 hectáreas en el cual habitan unas 500 familias que exigían al Estado que se reconociera su propiedad sobre las tierras de vocación campesina.

Habitantes de las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño pedían la reconstrucción del título histórico, para que se esclareciera y recuperara el origen jurídico y la propiedad de los predios habitados durante décadas por los campesinos, pero que en 1974 habían quedado oficialmente dentro de la reserva forestal de la Ley Segunda de 1959 del páramo del Cocuy.

En agosto de este año, la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano adelantó un paro nacional con el objetivo de exponer los incumplimientos del Gobierno Nacional en materia de protección y permanencia de las comunidades que viven en zonas de páramo. La manifestación terminó en una mesa de negociación liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Juan Felipe Harman, director de la ANT, llegó a un acuerdo con los representantes de la organización para instalar una mesa jurídica orientada a la formalización rural, la recuperación de predios baldíos y la delimitación de las zonas del páramo del Cocuy. Mismas sobre las cuales más de 500 familias campesinas argumentaban su derecho y posesión.

Cuatro meses después de que se adelantara ese acuerdo entre los campesinos y la ANT, la entidad estatal anunció la reconstrucción del título histórico del Cocuy, que les da garantías de seguridad jurídica a las familias campesinas que habitan en las zonas aledañas a ese importante ecosistema del nororiente de Colombia, que es la fábrica de agua de gran parte del país.

La ANT lideró un detallado proceso técnico y jurídico de revisión histórica, documentación y validación legal de la posesión sobre 579 predios catastrales y 417 folios de matrícula inmobiliaria, que suman 2.308 hectáreas. Predios que ahora estarán formalmente en manos de las familias campesinas que durante décadas han vivido allí.

En su investigación, la ANT encontró que entre 1776 y 1809, la corona española hizo visitas oficiales al resguardo indígena del Cocuy para evaluar, bajo el marco del Derecho de Indias, la extensión, uso y titularidad de esas tierras. “Estos actos no fueron arbitrarios, se desarrollaron conforme a la Recopilación de Leyes de Indias, las Reales Cédulas de 1591 y la Instrucción de 1754”, explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la ANT.

Los hallazgos de ese trabajo permitieron determinar que los predios conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad salieron en ese momento de la posesión del Estado y se convirtieron en propiedades privadas. Un derecho a la propiedad de las tierras por parte de los campesinos que, 250 años después, sigue teniendo validez y redefine la zona delimitada para protección.

Para Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano y uno de los líderes del paro de agosto de 2025, la recuperación de la certeza jurídica sobre los predios del páramo del Cocuy es clave para garantizar la vida digna de las familias campesinas que habitan esa región.

“Las comunidades están muy satisfechas y, tras la movilización campesina realizada en agosto pasado, reconocemos que la ANT ha sido la entidad que más ha cumplido, trabajando en defensa del campesinado y en la gestión necesaria para encontrar nuevos documentos que brinden tranquilidad y eviten el despojo o desplazamiento de las familias parameras”, dijo Arango.

También el subdirector de Seguridad Jurídica de la ANT detalló que entre octubre y noviembre de 2025 analizaron fuentes históricas originales en el Archivo General de la Nación, entre ellas autos de venta de tierras y documentos asociados a la reedificación de iglesia, para lograr reconstruir la historia de los predios demandados por las comunidades campesinas.

“Este trabajo se complementó con cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), información catastral vigente, ejercicios de georreferenciación y verificación en campo, lo que permitió reconstruir con precisión el polígono exacto del Título Histórico del Cocuy”, señaló el subdirector Ballén.

La reconstrucción del título histórico del Cocuy no solo es una garantía para la vida digna de las familias campesinas de esa región del país. También reconoce el valor agrícola y ecológico de este sitio, donde se ubica la masa glaciar más importante de Colombia, que alimenta a los ríos Arauca, Casanare y Chicamocha, entre otros importantes afluentes del país y tiene un potencial agroecológico clave en la región.

