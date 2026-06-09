Cúcuta es la ciudad más peligrosa para hacer periodismo en Colombia, según la Flip

El periodista Cristian Herrera estuvo casi un año exiliado en Chile por cuenta de las amenazas en Colombia relacionadas con su trabajo periodístico. Foto: Redes sociales

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El asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta, encendió de nuevo las alarmas sobre una realidad que viven muchos periodistas de la región y en el país: la capital de Norte de Santander es una de las zonas más peligrosas del país para ejercer el periodismo. Solo desde 2024, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha registrado 154 agresiones contra periodistas en Cúcuta. Entre ellas, 74 amenazas y dos asesinatos.

En esa región delinquen el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”, así como estructuras de delincuencia común. Según explicó Daniel Chaparro Díaz, subdirector de la Flip, en los últimos cuatro años “han sido asesinados nueve periodistas por razones vinculadas a su oficio. Tres de esos periodistas en Norte de Santander, dos en Cúcuta. Tres de ellos contaban con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.

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En ese contexto, el subdirector de la Flip señaló que, desde mediados de 2014, el periodista Cristian Herrera había denunciado cerca de 17 amenazas. Sin embargo, advirtió que la cifra podría ser mayor, pues, según explicó, es probable que no todas hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades. A ello se suman las constantes agresiones contra periodistas por parte de las distintas estructuras criminales que operan en la ciudad. “No hay periodista en Cúcuta que no sienta la vecindad de la muerte en este momento”, aseguró Chaparro Díaz.

Las autoridades conocen de primera mano cuáles son las estructuras al margen de la ley que delinquen en Cúcuta y en Norte de Santander, una región con especiales complejidades por la extensa frontera colombo-venezolana y por la convulsa situación de orden público en Catatumbo. Y por ahora siguen las pistas del crimen para intentar dar con los responsables. “Esta es una oportunidad para reiterar el llamado para que se haga una justicia rápida, diligente y que esclarezca toda la cadena criminal que estuvo involucrada en los hechos”, señaló el subdirector de la Flip.

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Ante este panorama, Chaparro Díaz hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que aplique la resolución expedida el pasado 5 de mayo, tras el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño (Antioquia). Con esta medida, la entidad estableció nuevos lineamientos para investigar crímenes y amenazas contra periodistas y comunicadores en el país, y fortalecer “la respuesta institucional respecto a las agresiones contra la prensa, al incorporar estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, en reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad”.

Por su parte, la directora de la Flip, Sofía Jaramillo, se pronunció sobre el asesinato de Cristian Herrera y calificó el crimen como “la forma más extrema de censura contra la prensa”. Además, señaló que, aunque el periodista contaba con un esquema de protección, esto no era suficiente. “Desde 2024 hemos reiterado, en múltiples ocasiones, lo difícil que es ejercer el periodismo en Cúcuta”, afirmó.

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Jaramillo Otoya también aseguró que “la justicia no ha respondido a las denuncias que Cristian realizó previamente”. Asimismo, señaló que Herrera es el periodista número 171 asesinado en Colombia, según el registro que la organización lleva desde 1977. Natalia López López, subdirectora Legal y de Protección de la Flip, también se pronunció sobre el caso y afirmó que Cristian Herrera era “un periodista muy valiente, que se atrevía a investigar situaciones de corrupción y de orden público en la ciudad de Cúcuta (...) es una pérdida para Colombia y una pérdida para el periodismo”.

La Flip también recordó el asesinato del periodista y líder social Jaime Vásquez, ocurrido el 14 de abril de 2024 en el barrio La Riviera, en Cúcuta. El ataque sicarial se registró hacia las 8:30 de la mañana. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que el veedor intentó huir de su atacante, pero este lo alcanzó y le disparó. Las autoridades indicaron que en el hecho también resultó herido un hombre identificado como Luis Sarmiento.

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El crimen contra Cristian Herrera

El periodista Cristian Herrera fue asesinado en la tarde del sábado 6 de junio por sicarios. Según las autoridades, hombres armados le dispararon en al menos seis oportunidades. Durante años, se dedicó al periodismo judicial en La Opinión, el medio regional más importante. Luego se dedicó a los portales digitales de información y hacía parte de la Flip. “Era la persona que era un puente que nos traía y nos llevaba información a la fundación de las agresiones que estaban recibiendo sus colegas en el departamento y especialmente en la ciudad”, aseguró Chaparro Díaz.

Este 9 de junio la Flip hará un homenaje en memoria de Cristian Herrera en la Casa del Periodismo, a partir de las 6:00 de la tarde. La organización señaló que su asesinato representa “un golpe profundo al periodismo colombiano y a las comunidades que encontraban en él una fuente de información, vigilancia y denuncia (...)”. Asimismo, invitó a la ciudadanía a asistir de manera presencial o a seguir la transmisión a través de sus redes sociales.

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