David Murcia se retracta de señalamientos contra Abelardo de la Espriella

Durante la entrevista realizada en Reporte Coronell, la abogada del presidiario, Sondra Macollins Garvin, aseguró que el ahora presidente se habría apropiado de dineros entregados como honorarios profesionales cuando ejercía como su abogado, en medio…

David Murcia Guzmán, quien durante la década de los 2000 lideró la captadora ilegal DMG, le envió una carta a la Fiscalía General en la que se retracta de los señalamientos hechos el pasado 12 de febrero en medios de comunicación contra el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Durante la entrevista realizada en Reporte Coronell, la abogada del presidiario, Sondra Macollins Garvin, aseguró que el ahora presidente se habría apropiado de dineros entregados como honorarios profesionales cuando ejercía como su abogado, en medio de las investigaciones en su contra por la pirámide DMG. En su momento, aseguró que se habría tratado de COP 5.000 millones.

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Además, durante la entrevista, su abogada señaló que De la Espriella le habría exigido a Murcia Guzmán cierta suma de dinero para ofrecerle dádivas a congresistas. En su retractación, el hoy condenado señaló que “dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al gobierno nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”.

También aseguró que dichas acusaciones se trataron de “señalamientos que hoy con serenidad y tranquilidad reconozco que no corresponden a hechos reales y efectivamente ocurridos”. En ese sentido, aseguró que los honorarios profesionales pagados a Abelardo de la Espriella “correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó en su momento al grupo DMG y en el ejercicio de mi defensa penal, sin que exista de su parte apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

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Asimismo, en la carta enviada el pasado 23 de septiembre, señaló que “De la Espriella en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso suma de dinero destinada a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno. Estas afirmaciones, tal como las formulé en su momento, no son ciertas y fueron recomendaciones de personas cercanas al gobierno anterior”.

¿Qué pasó con DMG?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la pirámide liderada por David Murcia Guzmán lavó dinero de origen ilícito y estafó a cerca de 200.000 personas. La mayoría de las cuales no ha sido reparada. Uno de los últimos movimientos de Murcia Guzmán para recobrar su libertad fue contratar, en octubre de 2025, a la abogada y candidata presidencial Sondra Macollins Gavin.

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Murcia Guzmán fue condenado a 22 años y 10 meses de prisión por su participación en los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero a través de las acciones adelantadas por la captadora DMG entre 2007 y 2008. Hasta la fecha, el hombre ha cumplido 16 años tras las rejas.

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