“Compatriotas, la Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcoterrorismo. 7,6 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Cartagena que iban con destino a Holanda. La mayor incautación en los últimos diez años”, señaló…

Este 20 de octubre el presidente Abelardo de la Espriella anunció la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena (Bolívar) en los últimos diez años. Se trata de 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa, según confirmó el jefe de Estado a través de una publicación en redes sociales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De la Espriella anuncia la mayor incautación de cocaína en Cartagena en los últimos 10 años

“Compatriotas, la Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcoterrorismo. 7,6 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Cartagena que iban con destino a Holanda. La mayor incautación en los últimos diez años”, señaló el presidente De la Espriella en un video.

Publicidad

Lea: Juez cierra investigación contra padre De Roux por presunto encubrimiento en casos de abuso

Agregó que esta operación estuvo coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). “Esto es lo que se produce cuando hay cooperación nacional e internacional, y decisión política para combatir el peor cáncer que tiene Colombia, que es el narcotráfico”, mencionó De la Espriella.

¡Golpe contundente al narcotráfico!



La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa.



En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública… pic.twitter.com/xq5drvSJTZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

Además, el mandatario señaló que es “absolutamente necesario empezar a fumigar” los cultivos de coca. “Nada ganamos si incautamos la droga, pero no combatimos la raíz, que son los cultivos, y por supuesto, toda la economía ilegal que se mueve alrededor de este negocio siniestro”, mencionó.

Le puede interesar

Le recomendamos: El magistrado Danilo Rojas Betancourth es elegido nuevo presidente de la JEP

En la publicación, el presidente aseguró que este cargamento de cocaína cuesta en Colombia COP 43.000 millones y que, puesto en Holanda, su valor supera los USD 200 millones. “Sacamos de las calles 75 millones de dosis de cocaína que iban a envenenar a nuestros niños y a los jóvenes (…) no vamos a permitir que Colombia siga siendo el mayor productor de cocaína en el mundo”.

El mandatario también señaló que, en los primeros 75 días de su gobierno, la fuerza pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en USD 6.108 millones, equivalentes a COP 19,28 billones. “Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.