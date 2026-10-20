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De la Espriella anuncia la mayor incautación de cocaína en Cartagena en los últimos 10 años

Se trata de 7,6 toneladas de cocaína que tenían como destino los Países Bajos. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que la operación estuvo coordinada por la Policía Nacional y la DEA.

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Redacción Judicial
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Este 20 de octubre el presidente Abelardo de la Espriella anunció la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena (Bolívar) en los últimos diez años. Se trata de 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa, según confirmó el jefe de Estado a través de una publicación en redes sociales.

“Compatriotas, la Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcoterrorismo. 7,6 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Cartagena que iban con destino a Holanda. La mayor incautación en los últimos diez años”, señaló el presidente De la Espriella en un video.

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Agregó que esta operación estuvo coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). “Esto es lo que se produce cuando hay cooperación nacional e internacional, y decisión política para combatir el peor cáncer que tiene Colombia, que es el narcotráfico”, mencionó De la Espriella.

Además, el mandatario señaló que es “absolutamente necesario empezar a fumigar” los cultivos de coca. “Nada ganamos si incautamos la droga, pero no combatimos la raíz, que son los cultivos, y por supuesto, toda la economía ilegal que se mueve alrededor de este negocio siniestro”, mencionó.

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En la publicación, el presidente aseguró que este cargamento de cocaína cuesta en Colombia COP 43.000 millones y que, puesto en Holanda, su valor supera los USD 200 millones. “Sacamos de las calles 75 millones de dosis de cocaína que iban a envenenar a nuestros niños y a los jóvenes (…) no vamos a permitir que Colombia siga siendo el mayor productor de cocaína en el mundo”.

El mandatario también señaló que, en los primeros 75 días de su gobierno, la fuerza pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en USD 6.108 millones, equivalentes a COP 19,28 billones. “Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales. Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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