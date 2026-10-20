El magistrado Danilo Rojas Betancourth es elegido nuevo presidente de la JEP

El magistrado Danilo Rojas, igual que los otros dos candidatos, hace parte del Tribunal para la Paz. Integra la Sección de Apelaciones, que es la instancia de cierre de la…

En la mañana de este martes 20 de octubre la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como nuevo presidente de la justicia transicional para el período de 2026 a 2028. El togado ganó con 23 votos a los otros dos candidatos: la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra y el magistrado Camilo Suárez Aldana.

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El magistrado Danilo Rojas, igual que los otros dos candidatos, hace parte del Tribunal para la Paz. Integra la Sección de Apelaciones, que es la instancia de cierre de la justicia transicional. Aumirá el cargo el próximo 5 de noviembre, cuando deje la presidencia de la JEP el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien estaba al frente de la institución desde noviembre en de 2024.

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De los 38 votos de la Sala Plena (18 de las Salas de Justicia y 20 del Tribunal para la Paz), el magistrado Rojas Betancourth logró el apoyo de 23 magistrados. Era la tercera vez que su nombre estaba entre la terna de magistrados para la presidencia de la justicia transicional. La magistrada Reinere Jaramillo tuvo 11 votos, el magistrado Camilo Suárez tuvo dos votos y dos togados votaron en blanco.

A su cargo estará la función de dirigir, coordinar y representar a la justicia transicional que pasa por uno de sus momentos más difíciles por cuenta de la reducciones al presupuesto para 2027, que ya van en COP 181.000 millones y se deben definir hoy en el Congreso de la República, y la hasta ahora imposible conversación con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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¿Quién es el magistrado Danilo Rojas, nuevo presidente de la JEP?

El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth es el vicepresidente de la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, la instancia que resuelve los recursos contra las sentencias de primera instancia y permite el cierre jurídico de todos los expedientes de la justicia transicional. Nació en el municipio de San Antonio (Tolima) y es abogado graduado de la Universidad Libre.

Estudió dos especializaciones: una en Instituciones Jurídico-Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia y otra en Derecho Público Administrativo, de la Universidad Santo Tomás. E hizo una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional. Fue consultor en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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También trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR). Estuvo al frente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, relator y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Entre 2010 y 2018 fue consejero de Estado, instancia que presidió en 2016.

En sus pronunciamientos públicos, el magistrado Rojas Betancourth ha defendido las competencias de la JEP y su importancia como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016. En 2024, cuando intentó también llegar a la presidencia de la JEP, quedó de segundo con 12 votos contra 20 apoyos que aseguraron la elección del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga.

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