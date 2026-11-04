De la Espriella construirá más cárceles, dijo minjusticia a la Corte Constitucional

Ante la Corte Constitucional, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella está listo para construir más cárceles en el país para hacerle frente a la crisis carcelaria. El enuncio lo hizo en medio de la audiencia pública de seguimiento que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia. Aunque dijo que algunas de las cárceles empezaron a construirse en gobiernos anteriores, ellos entregarán las que están pendientes y le apuntan a centros penitenciarios de mayor escala.

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El alto tribunal convocó a la audiencia pública para hacerle seguimiento a la crisis carcelaria por la cual se declaró el Estados de Cosas Inconstitucionales (ECI), es decir, de graves vulneraciones a los derechos fundamentales, desde 2013. Dentro de lo dicho por el alto tribunal, es que la tasa de hacinamiento se encuentra actualmente en el 94,34 %. Sin embargo, que es una cifra que ha bajado comparándola con la de hace tres años, cuando superaba el 134 %.Según explicó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el sistema tiene una capacidad para 9.686 personas, pero actualmente alberga a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 personas.

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A su turno, el jefe de la cartera de Justicia dijo que el gobierno busca financiar nuevas prisiones a través de la venta de activos improductivos de la Nación, para lo cual ya se está haciendo un inventario y se coordinará con el Ministerio de Hacienda. Por fuera de la audiencia, el ministro dijo a los medios que están próximos a terminar de construir cárceles que venían avanzando desde administraciones pasada. "La cárcel de Riohacha se va a entregar antes de que termine noviembre y la cárcel de La Sabana se va a entregar mucho antes de la fecha. Nosotros no llegamos a administrar el desorden, llegamos a arreglar el desorden que se encontró", dijo.

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De igual manera, sostuvo que "el presidente lo que va a hacer es terminar lo que en cuatro años no fueron capaces de terminar, así que se va a cumplir, se van a presentar resultados y pronto se van a presentar ya los anuncios del inicio de la estructuración y futura construcción de las megacárceles anunciadas en el plan de gobierno del presidente Abelardo Espriella".

Por otra parte, se refirió a la seguridad y corrupción en los penales. Cancino expresó que "el señor del director del Inpec ha coordinado megaoperativos en varias cárceles encontrando resultados. Obviamente que tendremos tenemos que llegar a la meta de no tener que hacer megaoperativos porque no van a presentarse ninguna de esas situaciones y eso es una meta a corto y mediano plazo. Este gobierno no va a permitir ningún acto irregular o de corrupción ni en las cárceles ni en ningún otro sitio. Hecho que se conozca, hecho que se toma la decisión de iniciar los procesos administrativos, compulsar las copias, obviamente el debido proceso y la presunción de inocencia. Nosotros no nos quedamos en promesas, sino que hacemos y damos resultados".

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