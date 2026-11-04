Productos Ramo denuncia a la ONG Sinergia Animal por campaña sobre presunto maltrato animal

Según el despacho del abogado Jaime Granados, que representa judicialmente a la empresa, Sinergia Animal Colombia habría difundido de forma masiva afirmaciones que asociaron a Ramo con presuntas…

La empresa de alimentos Productos Ramo SAS, la misma que está detrás de la icónica marca Chocoramo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue una posible campaña de “difusión masiva y presión pública promovida por la organización Sinergia Animal Colombia” contra la compañía, relacionada con presuntos hechos de maltrato animal.

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Según el despacho del abogado Jaime Granados, que representa judicialmente a la empresa, Sinergia Animal Colombia habría difundido de forma masiva afirmaciones que asociaron a Ramo con presuntas prácticas de maltrato animal en su cadena de suministro de huevos. En esa línea, la denuncia solicita investigar a Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia para Colombia.

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Asimismo, la denuncia pide investigar a Estephany Méndez, en su condición de vocera de Sinergia, y a Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen, influenciadores que, según el documento, habrían contribuido a la difusión y amplificación de dichos señalamientos. A estas tres personas se les atribuyen los presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada.

Según la denuncia, habrían “divulgado afirmaciones potencialmente lesivas del buen nombre y la reputación comercial de mi representada, atribuyéndole comportamientos con connotación penal”. La denuncia también solicita investigar a Brin Daniel Quiroz Murillo por el presunto delito de constreñimiento ilegal.

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Según el documento, este último “habría amenazado con adelantar una campaña de boicot total, sistemático y permanente contra sus productos, así como afectar su reputación e ingresos, si la compañía no asumía públicamente el compromiso de eliminar el sistema de producción de huevos mediante jaulas en batería”.

La empresa de alimentos señaló que los señalamientos de supuesto maltrato animal que sustentaron la campaña “contrastan con las certificaciones e inspecciones realizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a la granja proveedora”, cuyos resultados fueron favorables en materia de bioseguridad y bienestar animal.

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Según confirmaron desde el despacho del abogado Jaime Granados a El Espectador, ya hubo una primera reunión de los implicados ante la Fiscalía. Sin embargo, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes. Por ello, Ramo anunció que continuará con las acciones legales para esclarecer los hechos y defender sus derechos.

Desde 2025, Sinergia Animal Colombia ha publicado múltiples denuncias contra Ramo a través de sus redes sociales. En uno de los videos difundidos en X, la ONG señala: "Por más de 70 años, Ramo ha sido sinónimo de tradición y alegría en Colombia. Pero detrás de una fachada de dulzura, se esconde una amarga realidad que no te han contado". En el video se muestran imágenes que corresponderían a los galpones de gallinas de una de las granjas proveedoras de huevos de Ramo.

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En ese sentido, Sinergia Animal denuncia que los animales se encontrarían en condiciones de hacinamiento, en "diminutas jaulas sin espacio para moverse libremente, extender completamente sus alas o anidar". Asimismo, señala que las aves estarían sufriendo enfermedades. Hasta el momento, la ONG no se ha pronunciado sobre la denuncia penal presentada por Ramo ante el ente investigador.

Hoy decimos #RamoNoMásJaulas porque el cariño de los colombianos hacia una marca exige el doble de responsabilidad. Le pedimos a @RamoColombia un compromiso público libre de jaulas. Nuestra investigación de 2025 reveló una realidad que debe cambiar. Conoce la campaña, firma la… pic.twitter.com/3scWrLqgOM — Sinergia Animal (@sinergia_latam) May 26, 2026

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