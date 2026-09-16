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De la Espriella estrecha lazos con Trump aunque no recuperó la certificación antidrogas

A pesar del interés que ha mostrado De la Espriella por ganarse el visto bueno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump no devolvió la certificación a Colombia en su lucha contra las drogas. Los resultados que heredó del gobierno Petro fueron la razón para que el gobierno norteamericano volviera a señalar que el país “falló demostrablemente”.

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Sección Judicial y Redacción Mundo
16 de septiembre de 2026 – 06:13 p. m.
Cultivos de coca en Tibú- Catatumbo
cultivos de coca en Tibú- Catatumbo
Foto: María Camila Morales López

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La relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ya tuvo su primera prueba de fuego en la era del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno de Donald Trump decidió por segundo año consecutivo no entregar al país la certificación antidrogas, una determinación que se tomó durante el mandato del expresidente Gustavo Petro por sus bajos resultados en la política de la lucha contra el narcotráfico. Esta vez la decisión no tuvo relación directa con las líneas que ha trazado el nuevo gobierno en esa materia. Tampoco con los…

Por Sección Judicial

Por Redacción Mundo

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Comentarios
  • JUAN CARLOS(90619)Hace 34 minutos
    Tanta lamboneria para que, para congraciarse con un Trump en caída libre en su país a cambio de muy poco. Esperar que este gobierno no se regale totalmente como Venezuela.
  • Nelson(11961)Hace 44 minutos
    "Entre más se arrodilla, menos lo ven"… No certificación ni aranceles…. Y para que dar algo si así está bien sometido, obediente y haciendo, incluso, lo que no se le ha pedido.
  • David(73769)Hace 47 minutos
    Tanta lamboneria y arrodillamiento por parte del tartufo comediante presidente no le alcanzó para que descerticara al pais. El costo de Venezuela para esa descertificacion le costo 60 millones de barriles de petroleo apropiados por Trump aparte de perder su independencia y convertirse en una colonia de los EEUU donde rl virrey Rubio rige los destinos de los venezolanos. Colombia va porvese camino entregando sus recursos mineros de tierras raras y el servilismo del matagatos amaestrado por Trump
  • Mario(196)Hace 52 minutos
    Segun esos numeros el pais tiene mas hectareas en Coca que en palma de cera, o caña de azucar o aguacate o flores. Cuanta mano de obra, insumos, logistica, se necesita para un operacion asi? si para caña se necesitan ingenios (fabricas procesadoras) y mas de 100mil empleados, y todo esto lo hacen escondidos, en areas remotas, aisladas, sin servicios publicos, sin pueblos donde alojar a la gente, donde concentrar insumos….
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