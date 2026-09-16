Imputan al general Mejía por presuntamente ordenar la libertad de supuesto narco en Cauca

El caso en contra del oficial está relacionado con la supuesta orden irregular que habría dado de dejar en…

En la mañana de este 16 de septiembre, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al general Federico Mejía, excomandante del Comando Específico del Ejército en el departamento del Cauca. El militar es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción agravado, favorecimiento agravado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

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El caso en contra del oficial está relacionado con la supuesta orden irregular que habría dado de dejar en libertad a un hombre que había sido capturado cuando transportaba un cargamento de pasta base de coca. Los hechos, según la Fiscalía, ocurrieron en la mañana del 31 de enero de 2024, cuando unidades del Ejército detuvieron a una persona identificada como Milciades Guaca Armero en vías del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

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Según el ente investigador, esta persona llevaba un bolso de color negro y un paquete con aproximadamente cuatro kilos y medio de lo que sería pasta base de coca. De inmediato, los uniformados que efectuaron la captura habrían dado aviso a sus superiores y al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía para proceder con su judicialización. La orden era trasladarlo por vía aérea a la ciudad de Popayán, pero el general Mejía, según la Fiscalía, habría dicho que no tenía las capacidades para hacerlo.

En la tarde de ese mismo día, con el apoyo de la Brigada de Aviación 33, el hombre finalmente fue trasladado al Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, donde estaba bajo custodia de los uniformados. Según la Fiscalía, el traslado del capturado “se realizó de manera exitosa” y sin ningún contratiempo.

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