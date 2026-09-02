De la Espriella inicia en Barranquilla su estrategia de seguridad urbana con 50 integrantes

Este refuerzo se suma al pie de fuerza permanente de 6.500 policías del Área Metropolitana de Barranquilla, más de 3.500 de ellos asignados exclusivamente al Distrito, así como al patrullaje conjunto con las Fuerzas Militares. Foto: Presidencia

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La capital del Atlántico dio el primer paso para reforzar su dispositivo de seguridad con la llegada de 50 uniformados de distintas especialidades, quienes ya se encuentran operando en sectores estratégicos de la ciudad.

El contingente hace parte del Bloque de Seguridad anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella y se suma formalmente al plan de prevención y control que las autoridades locales vienen preparando para el cierre de 2026.

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Según explicó Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, este primer grupo es apenas el inicio de un envío mayor por parte del Gobierno Nacional, que contempla la llegada progresiva de cerca de 250 efectivos. “Son cerca de 250 policías que ya comenzaron a llegar a la ciudad y tenemos 50 policías que arribaron el día martes y ya están trabajando”, afirmó el funcionario.

Los agentes serán ubicados en puntos críticos previamente identificados y en las llamadas cápsulas de seguridad, con el fin de atender de manera focalizada las dinámicas delictivas propias de cada cuadrante. Este refuerzo se suma al pie de fuerza permanente de 6.500 policías del Área Metropolitana de Barranquilla, más de 3.500 de ellos asignados exclusivamente al Distrito, así como al patrullaje conjunto con las Fuerzas Militares.

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El plan integral articula a las autoridades distritales, departamentales y nacionales con el objetivo de anticiparse a los riesgos en zonas comerciales, sectores nocturnos y lugares de alta afluencia de público. La estrategia incluye vigilancia reforzada durante las fechas de mayor movimiento, como Amor y Amistad, Halloween, las ceremonias de grado y el ciclo festivo de diciembre, con atención especial los días 7 y 8, 24 y 25 de diciembre, y 31 de diciembre y 1 de enero.

Entre las prioridades trazadas por las autoridades figuran la incautación de pólvora ilegal, la prevención de disparos al aire, el control de la violencia interpersonal y la atención de casos de violencia de género. Para ello, se reforzará el trabajo conjunto entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y las secretarías distritales.

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Entre el 7 y el 30 de agosto, el Gobierno reportó su balance en materia de seguridad, que detalla la afectación a todos los grupos criminales que delinquen en el país. El informe incluye el registro de muertos, capturados, sometidos a la justicia y menores recuperados en el marco de las operaciones militares realizadas en esas semanas.

En cuanto a los grupos armados, el Eln registró dos muertos, 19 capturados, un sometido a la justicia, dos presentaciones voluntarias y la recuperación de dos menores de edad, mientras que el Clan del Golfo reportó cinco muertos, 69 capturas y nueve sometimientos. En el frente de la minería ilegal, las autoridades incautaron 34.863 galones de combustible y clausuraron 134 socavones clandestinos. Por su parte, la lucha contra el narcotráfico dejó como resultado la destrucción de 11 laboratorios generales y 103 laboratorios de pasta base de coca.

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