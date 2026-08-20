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De la Espriella mantiene a director del Inpec en medio de remezón de funcionarios de Petro

Por el momento, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, quien había sido nombrado por el expresidente Gustavo Petro, se mantiene en la dirección del Inpec. Por otro lado, Isadora Fernández Posada ejercerá como directora del Upsec.

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Redacción Judicial
20 de agosto de 2026 - 10:07 p. m.
El uniformado había sido nombrado por Gustavo Petro para ejercer como director del Inpec desde el 13 de septiembre de 2022.
El uniformado había sido nombrado por Gustavo Petro para ejercer como director del Inpec desde el 13 de septiembre de 2022.
Foto: Mauricio Alvarado
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El coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas se mantiene al frente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Su ratificación en el cargo fue decretada por el presidente Abelardo de la Espriella. El uniformado había sido nombrado por Gustavo Petro para ejercer esta función desde el 13 de septiembre de 2022.

El Decreto 1264, expedido este jueves 20 de agosto, fue emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y firmado por el nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino.

Lo que sí cambió fue la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Mediante el Decreto 1270, el Dapre dio por terminado el nombramiento de Fidel Ignacio Espitia Ordóñez y designó en su reemplazo a Isadora Fernández Posada. La medida entró en vigencia este mismo 20 de agosto.

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Por Redacción Judicial

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