A través de un comunicado, el Gobierno detalló que el atentado afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica e interrumpió el enlace con el Sistema Interconectado Nacional. Esto…

Tras el apagón masivo en la noche de este martes, 24 de noviembre, el Gobierno Nacional confirmó que se trató de un atentado terrorista contra dos torres de energía en el departamento de Nariño. El ataque afectó gran parte del suroccidente del país, por lo que el presidente Abelardo de la Espriella dio órdenes precisas para hacerle frente a la situación.

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A través de un comunicado, el Gobierno detalló que el atentado afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica e interrumpió el enlace con el Sistema Interconectado Nacional. Esto provocó apagones en Nariño, Putumayo, sur de Cauca, sur de Huila y Caquetá. Las empresas de energía anunciaron que el servicio ha ido reconectándose poco a poco.

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Ante ese panorama, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó adelantar una evaluación integral de los hechos, bajo el liderazgo de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Asimismo, el Gobierno detalló que los ataques de este martes son respuesta a la ofensiva militar que adelanta el Ejecutivo.

"Estos actos criminales constituyen la respuesta de los grupos terroristas a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando para restablecer el orden y la seguridad en el territorio. En consecuencia, el presidente ha ordenado la inmediata implementación de un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del país", se lee en el comunicado del Gobierno.

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Por su parte, a través de su cuenta en X, el mandatario señaló que su prioridad sigue siendo la seguridad. "Mi prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente".

Por orden del señor presidente @ABDELAESPRIELLA, he dispuesto el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para adelantar las investigaciones frente a lo sucedido en el suroccidente del país y proteger nuestra infraestructura energética.



No permitiremos que los… — General Jorge Mora (@generaljmora) November 25, 2026

El ataque a las torres de energía que se presentó en el sector El Remolino, en Tamaniego (Nariño), se suma a la explosión de un carro bomba frente a la gobernación del Meta en la noche de este lunes, 23 de septiembre, así como al secuestro de 15 personas en el almacén Éxito de Cartagena.

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para adelantar las investigaciones frente a lo sucedido en el suroccidente del país.

No permitiremos que los terroristas sigan afectando a la población ni atenten contra servicios esenciales. Nuestra respuesta será contundente siempre que sea para proteger a los colombianos, garantizar la seguridad y actuar con toda la determinación del Estado, señaló.

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