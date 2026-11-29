El mandatario detalló que el proyecto de ley se llamará "ley Arias Cabrales", en referencia al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el delito de desaparición en la retoma del Palacio de Justicia. Según De la Espriella, la iniciativa pretende buscar soluciones…

Durante la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que presentará ante el Congreso de la República un proyecto de los uniformados que enfrenten procesos en la justicia.

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El mandatario detalló que el proyecto de ley se llamará "ley Arias Cabrales", en referencia al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el delito de desaparición en la retoma del Palacio de Justicia. Según De la Espriella, la iniciativa pretende buscar soluciones jurídicas justas para los militares y policías procesados.

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"Ante nuestros veteranos y reservistas quiero anunciar una decisión. Presentaré ante el Congreso un proyecto de ley que llevará el nombre de ley Arias Cabrales para buscar soluciones jurídicas justas para los militares y policías que afrontan procesos o cumplen condenas por hechos relacionados con el servicio", dijo el presidente.

Para este proyecto de ley, el mandatario tomó como ejemplo el caso del general (r) Arias Cabrales, a quien el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó en 2011 a 35 años de prisión tras hallarlo responsable del delito de desaparición. En su proceso en la justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia confirmaron el fallo en 2014 y 2019, respectivamente.

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Frente a esto, De la Espriella señaló: "El caso del general Jesús Armando Arias Cabrales plantea una situación que Colombia no puede seguir ignorando. No podemos permitir que un héroe de la patria siga sometido a los vejámenes de un proceso injusto mientras aquellos que han atentado contra Colombia siguen dando cátedra de moral y buen comportamiento. No se puede seguir permitiendo ese trato diferencial. Vamos a apoyar esa ley para proteger a los héroes de la patria".

Dentro de otros detalles del proyecto que presentará el gobierno se tendrán en cuenta como si el procesado tiene una edad avanzada y la existencia de enfermedades graves con el fin de garantizar tratamientos jurídicos acordes.

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