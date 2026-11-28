Mientras que la defensa de Santiago Uribe Vélez busca una nueva revisión de su condena por haber liderado el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, en la Corte Suprema de Justicia un magistrado pide cerrar esa posibilidad. Se trata del togado Gerson Chaverra Castro, de la Sala de Casación Penal, quien fue el ponente de la decisión que confirmó la condena de más de 28 años de prisión contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 3 de junio.

En el documento, fechado el pasado 24 de noviembre, Chaverra Castro sostiene que el procesado, quien se encuentra recluido en una guarnición militar en Rionegro (Antioquia), estaría valiéndose de una acción de tutela para intentar controvertir asuntos que ya fueron resueltos por la Sala de Casación Penal. "Es decir, como si la acción de amparo constitucional hiciese las veces de una instancia adicional", señala la misiva.

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La carta del magistrado Chaverra se da como respuesta a un llamado que le hizo la Sala Civil de la Corte, que atiende la tutela de Uribe Vélez. En la acción, la defensa del ganadero apunta a que la Sala Penal cometió errores al revisar su caso y que como consecuencia se confirmó la condena y se le vulneraron sus derechos fundamentales.

Sin embargo, el togado sostiene que la tutela del condenado apunta a demostrar la "configuración de inexistentes defectos constitucionales" y que "lo que busca el apoderado del procesado es manifestar su inconformidad con lo decidido por esta Sala de Casación Penal e insistir en las posturas que fueron rebatidas a lo largo de la providencia, al cabo de la cual, pese a los extensos y minuciosos recursos de impugnación especial del entonces defensor y del mismo procesado, la Sala arribó a la conclusión de confirmar lo condena contra Santiago Uribe como penalmente responsable del concurso de delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, como delitos de lesa humanidad".

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En la respuesta enviada a sus colegas de la Sala Civil, el magistrado Chaverra solicitó que se desestimen las pretensiones del recurso "ante el desconocimiento del apoderado del procesado de la naturaleza excepcional de la acción de tutela, consagrada para la protección de derechos fundamentales, los que no fueron afrentados por esta Corporación".

Las decisiones judiciales contra Santiago Uribe iniciaron el 13 de noviembre de 2024, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo absolvió por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, por presunto apoyo a la conformación y financiación de ese grupo armado ilegal. Sin emabrgo, el 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la decisión y lo encontró culpable por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por hechos ocurridos en 1990 y 1994.

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El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra. La decisión se adoptó en la sesión de la Sala Penal del 3 de junio de este año y se hizo pública un día después. Como el delito de concierto para delinquir estaba cerca de prescribir, es decir, de perder la posibilidad de ser sancionado por el paso del tiempo, el caso fue una prioridad para Chaverra y para la Sala.

Luego, el 30 de septimebre de este año, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia negó la primera tutela con la que la defensa de Santiago Uribe buscaba revocar la condena en su contra. La decisión contó con la ponencia del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama. En un documento de 16 páginas, los magistrados no acogieron el reclamo de la defensa, que alegaba una supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso efectivo a la administración de justicia.

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Con la tutela, la defensa buscaba que se revisara una decisión anterior de la Corte Suprema que no estudió el recurso de casación, una herramienta para solicitar la revisión de una condena. La Sala rechazó el recurso desde el comienzo porque consideró que no podía utilizarse en este caso, pues el alto tribunal ya había resuelto la impugnación especial. Esa decisión fue confirmada por la Sala Laboral de la Corte el pasado 5 de noviembre. Hace apenas unos días, la defensa de Uribe Vélez presentó una nueva tutela en la Sala Civil, que es la que está bajo revisión del alto tribunal.

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