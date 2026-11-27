Puntualmente, el expresidente Santos se refirió a las posibilidades de que el gobierno de De la Espriella estuviera promoviendo los llamados falsos…

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, se pronunció a través de la red social X sobre los recientes pronunciamientos del expresidente Juan Manuel Santos, en los que criticó al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, por "pasearse por los cadáveres". En su trino, el jefe de la cartera señaló que la presencia del presidente en las operaciones "no significa que promueva la muerte".

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Puntualmente, el expresidente Santos se refirió a las posibilidades de que el gobierno de De la Espriella estuviera promoviendo los llamados falsos positivos por la manera en la que se muestran las bajas en combate: "Eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que ahora este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres y ese fue el origen de los falsos positivos".

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Además, en una reciente entrevista, el expresidente y nobel de Paz habló sobre su preocupación por las acciones del actual jefe de Estado: "A mí me preocupa ver a un presidente que hoy, 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz, se pasea entre cadáveres", advirtió el exmandatario.

En esa línea, el jefe de la cartera de Defensa señaló: "Me resulta inaceptable y profundamente irresponsable que el expresidente Juan Manuel Santos afirme que la presencia del presidente de la República junto a los resultados de una operación militar envía a los soldados el mensaje de que serán premiados por producir cadáveres y que de allí se originaron los llamados falsos positivos".

Me resulta inaceptable y profundamente irresponsable que el expresidente @JuanManSantos afirme que la presencia del presidente de la República @ABDELAESPRIELLA junto a los resultados de una operación militar envía a los soldados el mensaje de que serán premiados por producir… https://t.co/v3cZkXFWte — General Jorge Mora (@generaljmora) November 27, 2026

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Asimismo, siguió: "¡No se puede trivializar ni utilizar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia para descalificar la presencia del jefe de Estado junto a nuestros soldados!". En su mensaje, el ministro Mora aseguró que las operaciones de la fuerza pública están guiadas por la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos.

El alto funcionario también señaló que el acompañamiento del presidente De la Espriella a las tropas muestra a "un jefe de Estado que conoce de primera mano la realidad de sus hombres, reconoce sus sacrificios y respalda su misión constitucional".

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Y concluyó: "expresidente Santos, no confundamos el respaldo a nuestras Fuerzas Militares con la apología de la muerte. ¡Nuestros soldados merecen reconocimiento por proteger la vida de los colombianos, no señalamientos que desdibujen su misión!".

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