De la Espriella retirará al comandante de la Policía en Santa Marta por fuga de 41 detenidos

La razón, según el jefe de Estado, es la presunta responsabilidad del coronel en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado…

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en la mañana de este 12 de octubre la decisión de llamar a calificar servicios al coronel Jeyson Haird López Puerto, quien desde hace poco más de un mes había sido designado comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta (Magdalena), por presuntas irregularidades del servicio.

La razón, según el jefe de Estado, es la presunta responsabilidad del coronel en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección, así como "por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera", este fin de semana.

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CAMBIOS EN LA POLICÍA DE SANTA MARTA No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida. El coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera. Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos. El coronel Urriago, segundo al mando, asumirá temporalmente la comandancia. Esta semana llegará el coronel Jimmy Belalcázar como nuevo comandante. Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

Lo que se sabe sobre los hechos en Tasajera es que en la tarde del domingo 10 de octubre hubo una protesta por parte de habitantes del corregimiento de Pueblo Viejo (Magdalena), relacionada con el suministro de agua. Los bloqueos en la vía causaron largas filas de carros y el Comité Intergremial del Magdalena advirtó efectos en el turismo, el comercio, el transporte y otras actividades productivas.

"No acepto en la fuerza pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida", escribió el presidente De la Espriella en su cuenta de X. También hizo un llamado a la calma por parte de la ciudadanía: "Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos".

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