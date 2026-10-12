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De la Espriella retirará al comandante de la Policía en Santa Marta por fuga de 41 detenidos

El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella se conoció en la mañana de este lunes festivo por medio de una publicación en su cuenta de X. Según el jefe de Estado, el coronel Jeyson Haird López Puerto no habría informado sobre la fuga de los detenidos ni sobre otras alteraciones del orden público en la vía entre Santa Marta y Barranquilla este fin de semana.

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Redacción Judicial
El coronel Jeyson Haird López Puerto llevaba poco más de un mes al frente de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
El coronel Jeyson Haird López Puerto llevaba poco más de un mes al frente de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

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Por medio de una publicación en su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en la mañana de este 12 de octubre la decisión de llamar a calificar servicios al coronel Jeyson Haird López Puerto, quien desde hace poco más de un mes había sido designado comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta (Magdalena), por presuntas irregularidades del servicio.

La razón, según el jefe de Estado, es la presunta responsabilidad del coronel en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección, así como "por no informar oportunamente sobre estos hechos y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera", este fin de semana.

Lo que se sabe sobre los hechos en Tasajera es que en la tarde del domingo 10 de octubre hubo una protesta por parte de habitantes del corregimiento de Pueblo Viejo (Magdalena), relacionada con el suministro de agua. Los bloqueos en la vía causaron largas filas de carros y el Comité Intergremial del Magdalena advirtó efectos en el turismo, el comercio, el transporte y otras actividades productivas.

"No acepto en la fuerza pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida", escribió el presidente De la Espriella en su cuenta de X. También hizo un llamado a la calma por parte de la ciudadanía: "Pido tranquilidad a la comunidad: no se trata de delincuentes de alta peligrosidad. Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos".

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Por Redacción Judicial

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