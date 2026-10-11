“Aquí no hay horarios para defender a Colombia”: De la Espriella tras bombardeo en Catatumbo

La operación fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien, como se vio en un video publicado en redes sociales, dio la orden al…

Sobre la 1:00 de la madrugada de este 10 de octubre, los habitantes de los municipios de Tibú y El Tarra, en el corazón de la región del Catatumbo (Norte de Santander), fueron sorprendidos por el ingreso de aviones Kfir y helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Militares que adelantaban un bombardeo en contra de un campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias "Calarcá".

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La operación fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien, como se vio en un video publicado en redes sociales, dio la orden al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, de adelantar la ofensiva contra ese grupo ilegal. Durante toda la madrugada las tropas desplegaron su ofensiva contra la estructura armada y a esta hora intentan ingresar al sitio exacto para dar un balance oficial.

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Tras la operación, el presidente De la Espriella se pronunció a través de un mensaje en su cuenta de X. "Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander (…) ¡Aquí no hay horarios para defender a Colombia, ni descansos cuando se trata de enfrentar a quienes siembran el terror!", escribió.

Agregó que las operaciones continuarán, en aras de recuperar la seguridad y el orden público. "A nuestros soldados les he dado una instrucción clara: actuar con determinación, dentro del marco de la ley y con toda la capacidad legítima del Estado. Tienen mi respaldo y no estarán solos en el cumplimiento de su misión. A las estructuras narcoterroristas les reitero que no vamos a permitir que sigan sometiendo a nuestras comunidades, desplazando familias y convirtiendo nuestros territorios en corredores del crimen".

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Este es el cuarto bombardeo ordenado por el presidente De la Espriella, tras solo dos meses de su llegada a la Casa de Nariño. Dos de estas operaciones se han desarrollado en la región del Catatumbo, una zona de permanente confrontación por el control territorial entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Enl).

La operación se desarrolló casi un mes después de que un juez resolviera de fondo una tutela contra los bombardeos, interpuesta tras las muertes de varios menores de edad en las operaciones de este tipo que se han adelantado en Norte de Santander y Guaviare. La decisión levantó la medida cautelar de suspensión, pero ordenó reforzar las medidas de precaución frente a muertes de menores.

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Sobre los resultados de la operación de la madrugada de este domingo en Catatumbo aún no se conocen detalles. El presidente De la Espriella dijo que en el transcurso del día, en cuanto haya un consolidado de información, se pronunciará sobre lo ocurrido. Lo que sí se sabe es que durante varias semanas las Fuerzas Militares y la Policía adelantaron labores de inteligencia en la región.

El objetivo era rastrear las movidas de integrantes de las disidencias de las Farc hasta tener certeza sobre la ubicación del campamento del frente 33. Videos que circulan en redes sociales dan cuenta de las detonaciones que se prolongaron hasta aproximadamente las 5:00 de la mañana y que causaron temor en los habitantes de los límites entre Tibú y El Tarra.

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Tras el ataque, las tropas desembarcaron en la región para intentar ingresar hasta el sitio exacto del bombardeo, donde habría al menos 20 integrantes de las disidencias comandados por Carlos Eduardo García Téllez, alias "Andrey Avendaño". La información preliminar señala que al menos cuatro personas habrían muerto en la operación, además de la incautación de material de guerra.

Se espera el reporte oficial de los resultados del bombardeo en esta región que desde enero de 2025 ha sufrido una de las escaladas violentas más graves de los últimos años, por cuenta de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln, que causaron la crisis humanitaria más grave de la última década, con más de 120.000 personas desplazadas y otras 115 muertas.

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