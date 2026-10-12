Ataque de las disidencias con un carro bomba en La Sierra (Cauca): hay tres civiles heridos

Según la información que se conoce hasta el momento, el hecho ocurrió sobre las 5:40 de la mañana. La fuerte explosión destruyó la infraestructura…

En la mañana de este lunes 12 de octubre se reportó un ataque con un carro bomba en el sector del peaje de El Bordo, en jurisdicción del municipio de Patía (Cauca). La información preliminar entregada por las autoridades señala que el hecho dejó a tres civiles heridos y que habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias comandadas por alias "Iván Mordisco".

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Según la información que se conoce hasta el momento, el hecho ocurrió sobre las 5:40 de la mañana. La fuerte explosión destruyó la infraestructura del peaje y obligó a las autoridades a cerrar el corredor vial que comunica a Pasto (Nariño) con Popayán (Cauca). En una vía cerca del sitio de la detonación también fue hallado un cilindro sospechoso, marcado con mensajes alusivos a las disidencias.

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Los videos que circulan en redes sociales muestran la destrucción total que dejó la detonación del carro bomba. Partes de la estructura cayeron a la vía hechas pedazos, latas retorcidas y otros materiales. En una de las imágenes que se conocen hasta ahora se ve también a una de las personas heridas por la detonación cuando es sacada del sitio, con el cuerpo cubierto de sangre.

El Ejército y la Policía desplegaron sus unidades en tierra y aire para monitorear la situación en la zona y, por ahora, seguirá el cierre de la Vía Panamericana de forma indefinida. Ese corredor vial se ha consolidado como uno de los principales escenarios para la acción terrorista por parte de las disidencias de las Farc, que constantemente instalan artefactos explosivos sobre la carretera.

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Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque y señaló que la vía permanecerá cerrada hasta que se garanticen las condiciones de seguridad. "Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia", escribió el jefe de Estado.

Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona. Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

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También el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez Aparicio, rechazó el ataque, expresó su solidaridad con las víctimas del atentado y dijo que unidades de la fuerza pública ya están desplegadas en toda la región para garantizar las condiciones de seguridad para las comunidades, intentar dar con los responsables y atacar a las estructuras ilegales.

"La población civil vuelve a sufrir las consecuencias de la violencia criminal y cobarde de los grupos terroristas en el Cauca. ¿Qué clase de seres humanos son capaces de poner en riesgo la vida de comunidades inocentes para sembrar el terror? Atacar indiscriminadamente a la población no tiene justificación alguna. Es una expresión de crueldad, cobardía y desprecio por la vida", escribió el oficial en su cuent de X.

La población civil vuelve a sufrir las consecuencias de la violencia criminal y cobarde de los grupos terroristas en el Cauca. ¿Qué clase de seres humanos son capaces de poner en riesgo la vida de comunidades inocentes para sembrar el terror? Atacar indiscriminadamente a la población no tiene justificación alguna. Es una expresión de crueldad, cobardía y desprecio por la vida. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Las @FuerzasMilCol continúan actuando con determinación para proteger a los colombianos y enfrentar a los responsables de estos hechos. En todo el departamento se han desplegado capacidades diferenciales contra los grupos terroristas que insisten en generar violencia contra la población. #UniónIntegridadVictoria — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) October 12, 2026

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Este ataque se da al cierre de un puente festivo marcado por las afectaciones a la seguridad y el orden público en el departamento del Cauca. Ataques con drones, hostigamientos, uniformados muertos y enfrentamientos entre Ejército, disidencias de las Farc y Ejército de Liberación Nacional (Eln) se han registrado desde la noche del pasado viernes en distintos municipios del suroccidente del país.

El hecho más reciente ocurrió en la noche del domingo 12 de octubre, cuando combates entre el Ejército e integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc comandadas por "Iván Mordisco" dejaron a dos presuntos miembros de ese grupo ilegal muertos. También incautaron armas, un mortero, granadas y un dron. Así como un laboratorio con 105 kilos de pasta base de coca.

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