Defensoría alerta crisis de violencia en Magangué por expansión del Clan del Golfo

El diagnóstico de la Defensoría señala que las lideresas, los líderes sociales y las víctimas de conflicto armado enfrentan un mayor riesgo. Asimismo, la situación afecta a 15 consejos comunitarios…

La población de Magangué está en riesgo a raíz de la presencia, expansión y consolidación del Clan del Golfo en el territorio. Así lo determinó la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 024 de 2026 para ese municipio del departamento de Bolívar. Ante la crítica situación, la entidad formuló 32 recomendaciones preventivas y humanitarias.

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El diagnóstico de la Defensoría señala que las lideresas, los líderes sociales y las víctimas de conflicto armado enfrentan un mayor riesgo. Asimismo, la situación afecta a 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de los pueblos Zenú y Malibú, además de personas pescadoras y defensoras del medio ambiente.

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Según los registros en la entidad, entre abril y noviembre del año 2025 se registraron 19 homicidios, mientras que en los primeros siete meses del 2026 hubo 23 asesinatos y 11 personas heridas en ataques sicariales. Las víctimas eran en su mayoría personas menores de 35 años. La extorsión también es un factor de riesgo que identificó la Defensoría. Los comerciantes denuncian entre 12 a 15 llamadas extorsivas diarias.

"El EGC impone una estricta gobernanza armada criminal y control social en los corregimientos Juan Arias, Tacaloa, Cascajal, Henequén, Barranca de Yuca y el complejo cenagoso de Cascaloa con restricciones a la movilidad, controles de precios y cobro de ‘vacunas'", detalló la entidad.

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Además, la Defensoría advierte sobre la instrumentalización forzada de personas lideresas de juntas de acción comunal (JAC) para realizar cobros extorsivos, la cooptación de jóvenes en barrios periféricos como El Prado y Nueva Colombia para ser trasladados a entrenamiento militar en el sur de Bolívar. La entidad también advierte sobre hechos de intimidación directa, como la ocupación, meses atrás, de la Institución Educativa del centro poblado Las Martas.

Según pudo establecer la entidad, el escenario de amenaza se enmarca en las actuaciones de la subestructura Nicolás Antonio Urango del grupo ilegal conocido como Clan del Golfo. La ubicación de Magangué ha sido una de las principales disputas de grupos armados ilegales. Es un corredor estratégico que facilita el tránsito de economías ilícitas y equipamiento militar entre el nororiente y el caribe colombiano.

"En la jurisdicción municipal, la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes articula y coordina acciones con otras subestructuras del EGC, como la Erlyn Pino Duarte (con influencia en los municipios de Achí y Pinillos), la Edwin José Sierra Regino (Isla de Mompox), la Manuel José Galán y la Sergio Antonio Carrascal Gómez", agregó la Defensoría.

Para atender la situación, la Defensoría del Pueblo formuló 32 recomendaciones de carácter preventivo y humanitario, incluidas acciones como el aumento de pie de fuerza, labores de inteligencia y patrullajes terrestres y fluviales. La entidad incluyó la implementación de programar urgentes para prevenir el reclutamiento, uso e instrumentalización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la puesta en marcha de las rutas de protección individual y colectiva de lideresas y líderes.

Dentro de los llamados a atender la situación, la Defensoría conminó al Ministerio del Interior y de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Magangué, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades.

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