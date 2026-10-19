Capturan a cuatro policías por asesinato del Donovan Balanta en Soacha (Cundinamarca)

La información fue confirmada durante una rueda de prensa en la que participaron Deicy Jaramillo Rivera, fiscal delegada para la Seguridad Territorial; Raúl González…

En la mañana de este lunes 19 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un mayor, un subintendente y dos patrulleros de la Policía, presuntamente implicados en el homicidio del joven Donovan Balanta Paz, en hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre en Soacha (Cundinamarca), al sur de Bogotá. Les imputarán los delitos de homicidio agravado y tortura.

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La información fue confirmada durante una rueda de prensa en la que participaron Deicy Jaramillo Rivera, fiscal delegada para la Seguridad Territorial; Raúl González Flechas, delegado para la Criminalidad Organizada; y José Luis Ramírez Hinestroza, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Señalaron que hay una quinta orden de captura pendiente de ser efectuada.

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Según detalló la fiscal Jaramillo, el pasado 20 de septiembre de septiembre se presentó un altercado entre vecinos del barrio Altos de Cazucá, que fue atendido por uniformados de la Policía. Al parecer, en medio de la intervención policial, la discusión entre uniformados y civiles, el joven de 34 años habría lanzado un objeto contundente en contra de los uniformados que atendían la situación.

La investigación señala que los policías reaccionaron, esposaron al joven, lo golpearon con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, y en varias oportunidades le aplicaron descargas eléctricas con un dispositivo tipo taser. Luego, Donovan Balanta fue trasladado a la estación de Policía de Cazucá donde, según la Fiscalía, continuaron las agresiones de los uniformados.

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El ente investigador sostiene que en la estación de Policía también le aplicaron electrochoques con el tiser, a pesar de que el joven pidió con insistencia que se detuvieran y le brindaran atención médica porque tenía dificultades para respirar. Otra persona detenida pidió que lo socorrieran y, "pese a estas señales de alarma, no recibió apoyo oportunamente", dijo la Fiscalía.

Fue el comandante de la estación de Policía de Cazucá quien, según la Fiscalía, estaba a cargo de los uniformados que agredieron al joven y no activaron los protocolos necesarios para evitar las descargas eléctricas y atenderlo ante los efectos de la agresión de los uniformados. El joven, dice la Fiscalía, perdió el conocimiento y 20 minutos después fue llevado a un hospital, donde falleció.

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La fiscal Jaramillo detalló que, según el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Donovan Balanta falleció por una arritmia cardiaca causada por las descargas eléctricas aplicadas por los uniformados. Además, su cuerpo presentaba múltiples quemaduras, golpes y otras lesiones, agravadas por la atención prestada "de forma muy tardía".

Las capturas de los cuatro policías se hicieron efectivas en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, y en Barbosa (Santander). Tres de los capturados ya están en el búnker de la Fiscalía y el otro está siendo trasladado a la capital para avanzar en las audiencias preliminares. Además de los dos delitos que les imputarán, la Fiscalía investiga la posible relación del ataque con un caso de racismo.

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