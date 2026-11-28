Las comunidades en Colombia siguen en medio de la guerra entre los grupos armados y el Estado. En menos de 24 horas, Cúcuta y Villavicencio sufrieron ataques terroristas, con un saldo total de 27 heridos. Un atentado con explosivos contra una subestación eléctrica causó un apagón de más de 50 horas en Nariño, Putumayo, Arauca, Huila y Caquetá. Hubo tres ataques con drones contra estaciones de policía en Chocó y Cesar que dejaron dos soldados muertos. También dos ataques de este tipo contra la población civil en Catatumbo y uno contra granjas…

Las comunidades en Colombia siguen en medio de la guerra entre los grupos armados y el Estado. En menos de 24 horas, Cúcuta y Villavicencio sufrieron ataques terroristas, con un saldo total de 27 heridos. Un atentado con explosivos contra una subestación eléctrica causó un apagón de más de 50 horas en Nariño, Putumayo, Arauca, Huila y Caquetá. Hubo tres ataques con drones contra estaciones de policía en Chocó y Cesar que dejaron dos soldados muertos. También dos ataques de este tipo contra la población civil en Catatumbo y uno contra granjas solares en Nariño. Además de hostigamientos con fusiles y explosivos en Cesar, Cauca y Norte de Santander, que dejaron tres uniformados muertos y 16 heridos. Y el desplazamiento de 300 personas en el sur de Bolívar, por combates entre estructuras ilegales.

Para los expertos, este panorama de violencia es, en gran parte, el resultado del fortalecimiento de grupos armados que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 y que tomaron el control de los territorios que ocuparon las antiguas Farc. De acuerdo con la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus. “Durante el periodo de Iván Duque se perdió tiempo valioso repitiendo una estrategia de seguridad vieja que ya no servía para enfrentar el nuevo escenario operacional. Y Gustavo Petro se dedicó a su política de paz total que, en algunos casos, implicó ceses al fuego no debidamente monitoreados ni verificados que permitieron que los grupos armados ampliaran su control”, le dijo a El Espectador.

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Tras recibir un Estado en desventaja militar ante los grupos armados, el presidente Abelardo de la Espriella trazó una clara línea en su estrategia de seguridad: la mano dura. Hasta ahora ha ordenado 11 bombardeos contra las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” y “Calarcá”, también contra el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). A la par, el mandatario dispuso la militarización temporal de ciudades como Santa Marta (Magdalena), en respuesta al paro armado ordenado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), como represalia por la muerte de uno de sus jefes en un operativo policial, el pasado 21 de septiembre. Esta medida también llegó a Cúcuta (Norte de Santander), el 29 de octubre, tras el asesinato del exsecretario de Gobierno de esa ciudad, Miguel Castellanos Serrano.

En la madrugada del 23 de noviembre, un ataque con drones cargados con explosivos contra el Comando de la Policía en Cúcuta dejó tres civiles afectados, entre ellos un bebé de nueve meses. La capital de Norte de Santander es la primera ciudad capital del país en ser atacada con drones. Foto: EFE - Mario Caicedo

Para el general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), esta ofensiva es coherente con las propuestas de De la Espriella en campaña. “Esto se ha manifestado a través de las órdenes a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para iniciar ofensivas y mantener la iniciativa contra todas las organizaciones al margen de la ley. Asimismo, abrió los canales de cooperación con Estados Unidos, teniendo acceso a inteligencia, entrenamiento, intercambio de información. Estas acciones han dado resultados importantes en la afectación de los grupos armados al margen de la ley y en la lucha contra la delincuencia en las principales capitales del país”, le dijo León a este diario.

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Sin embargo, para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte e investigador del conflicto, para evaluar la eficacia de esta ofensiva falta conocer y comprender las capacidades de inteligencia militar y policial. “Estamos con la expectativa de ver cuál va a ser la adaptación del Gobierno a su estrategia para tratar de llenar los puntos ciegos de su acción. Porque hasta este momento, parte del accionar criminal ha evidenciado que no tenemos capacidad de anticipación”, señaló Trejos. También mencionó la necesidad de adquirir capacidades para enfrentar la amenaza de drones, una tecnología en la que los grupos armados han demostrado llevar ventaja al Estado, con más de 90 ataques en los últimos tres meses.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, coincidió en que los grupos armados van varios pasos por delante del Estado en materia de capacidades para la guerra. “Hace falta un plan estratégico en materia de seguridad, protección de la población civil y derechos humanos. El respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) tiene que prever la capacidad del adversario y los posibles impactos para las comunidades. Eso no es evidente, no lo veo aún. Y si el Gobierno lo tiene, sería muy bueno que se evidenciara en el despliegue operacional”, le dijo la funcionaria a El Espectador. Insistió además en que no debería haber “una dicotomía entre seguridad y derechos humanos” a la hora de trazar la política de defensa.

El 22 de noviembre, La Defensoría denunció presiones de miembros del Eln y de las disidencias de las Farc contra las misiones humanitarias, que dificultan la asistencia a comunidades sumidas en el conflicto. Foto: (EPA) EFE - Mario Caicedo

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“Los derechos humanos prevén la acción de la justicia, las intervenciones militares y de la fuerza pública para la protección de la población. El Estado y los derechos humanos tienen herramientas coercitivas y de uso de la fuerza que están en manos de las autoridades. Eso es legítimo y hay que hacerlo. No tenemos que elegir si sometemos a los grupos ilegales a la justicia, si les mandamos a la fuerza pública o si les protegemos sus derechos humanos. Ese es un falso debate”, agregó Marín Ortiz.

Expertos también mencionaron algunas medidas del Gobierno que han dado resultado, pero que deberían afinarse para que el discurso de guerra no sea respondido por las estructuras criminales con más guerra. Janiel David Melamed, experto en seguridad internacional y docente de la Universidad del Norte, sostuvo que la estrategia de seguridad ha funcionado en el descongelamiento de la fuerza pública, ha restablecido la iniciativa militar y proyectó autoridad y apoyo moral a las tropas.

En esto coincidió María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Lo que más ha funcionado está en clave del mensaje de que el Estado tiene toda la intención de recuperar la iniciativa y la ventaja. Necesitamos empezar a ver en dónde nos vamos a enfocar, porque los recursos son limitados. Estamos en un país en crisis fiscal y, cuando los recursos no son pocos, lo más importante es la estrategia”, dijo a este diario.

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Ahora, frente a las fallas de la estrategia de De la Espriella, Goebertus sostuvo que el Gobierno no ha puesto sobre la mesa una política de seguridad clara. “Caminar entre los cuerpos de los fallecidos, el uso de prendas militares, firmar las bombas y encarar a los capturados no son una estrategia de seguridad, sino de propaganda. Es aún temprano para valorar los resultados en materia de seguridad. Pero, por el momento, De la Espriella parece estar repitiendo los errores de Duque”, señaló la experta. Asimismo, el docente Melamed agregó que las fallas también están relacionadas con el narcotráfico, cuyos “eslabones productivos siguen en auge”, evidenciados en asuntos como las rutas activas de salida de droga por fronteras estratégicas.

Precisamente, estas economías ilícitas son el motor de los grupos armados para seguir aferrados al control territorial que han consolidado en los últimos nueve años. El general (r) León explicó que estas estructuras ilegales se han valido del “terrorismo, las emboscadas, la utilización de artefactos explosivos improvisados y el uso de la tecnología de los drones, para frenar la dinámica operacional de la fuerza pública, mostrar capacidad de daño al Estado”. Por otro lado, aseguró que esto también sería “una estrategia para propiciar diálogos o espacios de negociación con un gobierno que solamente admite el sometimiento. Los grupos solo buscan su supervivencia para mantener las economías ilícitas y seguir ejerciendo la gobernanza criminal”.

La escalada de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta se derivada del conflicto territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Santiago Ramíre

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El docente Melamed advirtió que, de seguir con la misma estrategia, sin plantear una política de seguridad clara por parte del Gobierno, se obtendrían “victorias tácticas, pero se quedarían en un estancamiento estratégico”. Asimismo, sostuvo que el próximo año, las respuestas de los grupos podrían incluir más ataques terroristas con bombas, drones, ataques a la red eléctrica e infraestructura estratégica. El profesor Trejos agregó a este panorama las elecciones regionales en 2027: “Habrá mucha apuesta electoral en los territorios por parte de los grupos armados y estos también podrían poner la violencia a nivel nacional con el fin de debilitar a los candidatos del Gobierno Nacional en las elecciones locales y departamentales”.

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Más allá de la respuesta militar, el desafío del Gobierno también pasa por encontrar una salida política a un conflicto que sigue fortaleciéndose en los territorios. “Para hacer la paz se necesita mucha grandeza política”, dijo la directora de la FIP, María Victoria Llorente. Concluyó que la principal dificultad que tiene el país para superar el conflicto es que la paz y la seguridad se han vuelto identidades políticas: “Ambas son herramientas del Estado para enfrentar a los grupos armados y, cuando se combinan, se obtienen resultados estratégicos”. Reconocer que no existe diferencia entre una y otra, para esta investigadora del conflicto, es la clave para realmente afectar los grupos armados y avanzar en retomar el control en los territorios en los que la población civil pide que cese la guerra.

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