La Policía Nacional rechaza el ataque con drones contra la Estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar, que cobró la vida del subintendente Óscar Mauricio Díaz, mientras cumplía con su deber. La Institución acompaña con respeto, solidaridad y cercanía a su familia,… pic.twitter.com/t1z2Nk5NOy

"La Institución acompaña con respeto, solidaridad y cercanía a su familia, compañeros y seres queridos, y honra la memoria de un policía que entregó su servicio a la protección de los colombianos", aseguró la Policía Nacional a través de un comunicado en X.

En la tarde de este viernes 27 de noviembre se registró un nuevo hecho de violencia contra la fuerza pública. Puntualmente, un ataque con drones cargados con explosivos dirigido contra la Estación de Policía de Arenal (Bolívar). El subintendente Óscar Mauricio Díaz murió tras el atentado.

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Asimismo, la institución señaló que, luego del ataque en la estación de Policía, se mantienen desplegadas las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación operacional "para identificar, ubicar y capturar a los responsables".

Ante estos hechos, el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barreña Peña, se pronunció en su perfil de X: "A su familia, mi acompañamiento. Honraremos su memoria y no descansaremos hasta que se haga justicia".

El terrorismo vuelve a golpear a la familia policial. En Arenal, sur de Bolívar, fue asesinado nuestro subintendente Óscar Mauricio Díaz en un ataque con drones.

A su familia, mi acompañamiento. Honraremos su memoria y no descansaremos hasta que se haga justicia. #DiosYPatria https://t.co/In0aJk51D5 — Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña (@DirectorPolicia) November 27, 2026

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Este es el segundo ataque contra la fuerza pública en Bolívar en lo que va de mes. El primero se registró el pasado 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, al sur del departamento. En el hecho, murieron tres uniformados y más de 30 personas resultaron heridas, de acuerdo con la información de las autoridades.

"Este ataque en contra de nuestra fuerza pública sería una retaliación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) por la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó", dijo en su momento el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

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En su cuenta de X, el jefe de la cartera de Defensa escribió: "Rechazo con total contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado contra nuestros soldados en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Un acto de barbarie que acabó con la vida de militares y dejó a otros heridos. ¡No hay justificación ni excusa para semejante atrocidad!".

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