Defensoría alerta por riesgo de violencia sobre comunidades Dagua, Valle del Cauca

"Esta situación amenaza los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población, con afectaciones diferenciadas y desproporcionadas sobre…

La escalada de violencia conta las comunidades rurales de Dagua (Valle del Cauca) es inminente. Ante el panorama de urgencia por el respeto a la vida de los pueblos, la Defensoría emitió una Alerta Temprana en la que señalan la disputa territorial entre el Frente Luis Carlos Cárdenas del Eln y el Frente Jaime Martínez de la disidencia Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco.

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"Esta situación amenaza los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población, con afectaciones diferenciadas y desproporcionadas sobre quienes gozan de especial protección constitucional", advirtió la Defensoría.

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Los peligros son para más de 60.000 habitantes, con especial afectación en 17 corregimientos de los 27 que integran la zona rural del municipio. También se corre el riesgo de que sea infringido el derecho internacional humanitario (DIH).

Según la Alerta Temprana, entre las comunidades en riesgo se encuentran 10.605 integrantes de pueblos étnicos pertenecientes a cuatro cabildos indígenas Nasa, a un resguardo indígena y a 14 consejos comunitarios afrodescendientes. Asimismo, la Defensoría resaltó los riesgos sobre niñas, niños y adolescentes, firmantes de paz y servidores públicos.

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"Entre junio y julio del 2026 se registraron al menos cinco homicidios selectivos asociados a señalamientos de colaboración, entre ellos el asesinato de un reconocido comerciante del sector El Placer y el hallazgo del cuerpo de un adolescente no identificado en El Engaño. Asimismo, han sido instalados retenes ilegales en la vía Simón Bolívar, lo que ha generado confinamientos y restricciones severas a la movilidad no solamente en El Placer y en El Engaño, sino también en La Elsa, La Cascada, El Danubio, Alto La Mona y El Cauchal. Las acciones criminales también han generado desplazamientos forzados individuales no declarados", detalla la Alerta Temprana.

Frente a este escenario, la Defensoría formuló 13 recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades de orden nacional, departamental y municipal.

📢 Emitimos la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 026 de 2026 ante el riesgo que enfrentan las comunidades rurales de Dagua, Valle del Cauca, por la inminente disputa territorial entre el Frente Luis Carlos Cárdenas, del ELN, y el Frente Jaime Martínez, del autodenominado EMC.… pic.twitter.com/04GoEHyfdG — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 28, 2026

"La atención a los riesgos debe ir más allá de las intervenciones sobre el orden público, acompañada de estrategias para garantizar los derechos de la población de la zona rural de los corregimientos focalizados por riesgo inminente", se lee en la Alerta Temprana.

Los entes llamados a la acción inmediata son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para las Víctimas (Uariv), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Dagua.

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