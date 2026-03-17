Defensoría alerta riesgo de confrontaciones armadas en Algeciras y Campoalegre (Huila)

La Defensoría señaló que las comunidades podrían quedar en medio de la confrontación o ser utilizadas como escudos humanos. Foto: Cortesía

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La Defensoría del Pueblo emitió en la mañana de este 17 de marzo una alerta temprana para Algeciras y Campoalegre (Huila), ante la probabilidad de confrontaciones armadas, “con efectos humanitarios y violencia selectiva derivados del reciente reingreso de la autodenominada disidencia Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano a los municipios”.

Según indicó la Defensoría, el escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras “con pretensiones de dominio”, las cuales son: el frente Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF); la Compañía Árlex Vargas, del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que ingresó en 2025; y la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control en la zona.

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La entidad indicó que los grupos armados ilegales están ejerciendo una “gobernanza armada mediante la imposición violenta de pautas de control social, restricciones a la movilidad y la masificación de la extorsión contra comerciantes, transportadores y el sector arrocero”.

Además, la Defensoría señaló que se ha reportado el uso de “boletas” de citación y la cooptación de liderazgos comunales para difundir mensajes de las estructuras al margen de la ley, bajo la amenaza de ser declarados objetivo militar. La entidad aseveró que también existe el riesgo de que la población civil sea utilizada como escudo humano o sea víctima de ataques de los tres grupos armados.

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En cuanto a los sitios de peligro, la Defensoría alertó que, en primer lugar, se encuentran la cabecera municipal y los corregimientos de El Paraíso (nuevo y viejo), La Arcadia y El Toro, así como sus veredas Alto Cielo, Alto de Legías, Alto Río Neiva, Bajo Roble, Bellavista, Buenavista, Colón, La Laguna, El Bosque y El Kiosko, entre otras.

Por otro lado, en el caso de Campoalegre, se encuentran en riesgo su casco urbano y las veredas Llano Sur, La Candelaria, La Vuelta, El Rincón, Llano Norte, Piravante Alto, Horizonte, Los Planes, Buenos Aires, Río Neiva Bajo, La Sardinata, San Isidro y Buenavista, entre otras zonas del municipio.

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La Defensoría señaló que estos municipios son puntos estratégicos por sus corredores naturales y viales, que conectan Huila con Caquetá y con la vía nacional Ruta 45, “facilitando así la movilidad de recursos y el afianzamiento de economías ilegales”.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la posible réplica de patrones de confrontación observados en Caquetá, como combates abiertos y el uso de drones cargados con explosivos improvisados. La entidad señaló que la violencia ya muestra signos de recrudecimiento, “pues en Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes”.

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Ante el recrudecimiento de la violencia, la Defensoría instó al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades, a “implementar medidas desde un enfoque de seguridad humana”, con el objetivo de proteger la vida e integridad de los habitantes de ambos municipios.

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